CSK vs GT: अपने टीम के खिलाड़ियों की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाए धोनी, बीच मैच में ऐसे हो गए खफा, फैन्स भी हैरत में, Video

MS Dhoni angry reaction viral on Shivam Dube and Matheesha Pathirana: गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) को शानदार जीत मिली. सीएसके (CSK in IPL 2025) अपने आखिरी लीग मैच में 83 रन से जीत हासिल करने में सफल रही. इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 5 विकेट पर 230 रन बनाए थे जिसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम (Gujarat Titans) 18.3 ओवर में 147 रन ही बना सकी और सीएसके 83 रन से यह मैच जीतने में सफल रही. इस मैच में जहां सीएसके को जीतने में सफल रही तो वहीं, दूसरी ओर टीम के कप्तान धोनी का अलग रूप भी देखने को मिला. जिसके फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली. अपने 'कैप्टन कूल' और रणनीतिक स्पष्टता के लिए जाने जाने वाले धोनी उस समय काफी नाराज दिखे जब उनके साथी खिलाड़ी शिवम दुबे और मथीशा पथिराना ने उनके फील्ड सेटिंग निर्देशों का पालन नहीं किया. जिसे देखकर माही काफी गुस्से में नजर आए. धोनी ने जिस तरह से खिलाड़ियों की हरकत को लेकर रिएक्ट किया वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मैच में कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर्स ने इस पर तुरंत ध्यान दिया और घटना को लेकर देखा कि दुबे और पथिराना धोनी की रणनीति से तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे. जिसपर धोनी गुस्सा करते दिखे, फैन्स भी माही के इस गुस्से वाले अंदाज को देखकर हैरत में थे. भले ही दोनों खिलाड़ियों ने धोनी की रणनीति को नहीं समझा और उनसे डांट खानी पड़ी लेकिन बाद में धोनी की ओर से कराया गया यह फील्ड प्लेसमेंट पथिराना और शिवम दुबे के लिए वरदान साबित हुआ. इसके बाद पथिराना ने शॉर्ट थर्ड मैन पर शाहरुख खान का कैच लपका तो वहीं, दूसरी ओर बैकवर्ड पॉइंट पर साई सुदर्शन का कैच दुबे ने पकड़ा.

