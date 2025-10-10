एशिया कप ट्रॉफी विवाद: आईसीसी से बाहर किए जाएंगे मोहसिन नकवी? BCCI उठाने जा रही यह अगला कदम- रिपोर्ट

Mohsin Naqvi To Be Sacked As ICC Director?: भारतीय टीम ने एशिया कप का खिताब तो अपने नाम किया, लेकिन विजेता टीम को ट्रॉफी अभी तक नहीं मिली है. शुक्रवार को आई ताजा खबरों के अनुसार, आईसीसी ट्रॉफी अभी भी दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुख्यालय में रखी हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी को बिना उनकी मंजूरी के वहां से नहीं हटाने के लिए कहा है. बीसीसीआई ने ट्रॉफी लेकर नकवी के चले जाने की हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई और अगले महीने आईसीसी की बैठक में इस मामले को उठाने की बात कही है.

बीसीसीआई उठा सकती है ये कदम

वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा है कि बीसीसीआई नकवी की निंदा करने या फिर आईसीसी में निदेशक पद से हटाने के लिए एक आईसीसी मीटिंग में कह सकता है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मामले से संबंधित एक सूत्र ने कहा,"यह देखना बाकी है कि पीसीबी या नकवी के लिए दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे. बीसीसीआई स्पष्ट है कि उन्हें (नकवी को) खुद भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपने पर जोर देने और बीसीसीआई को भेजने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है."

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने 28 सितंबर को पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में हराया था. भारतीय टीम ने जीत के बाद नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला लिया था. इसके चलते प्रेजेंटेशन समारोह करीब एक घंटे की देरी से शुरू हुआ. भारत ने जब नकवी से ट्रॉफी नहीं ली तो पीसीबी अध्यक्ष इसे अपने साथ लेकर चले गए. वहीं ट्रॉफी को लेकर ताजा अपडेट देते हुए नकवी के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई को बताया,"आज की स्थिति में ट्रॉफी दुबई में एसीसी कार्यालय में है और नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उनकी मंजूरी और व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना इसे किसी को नहीं सौंपा जाना चाहिए."

ट्रॉफी को लेकर नकवी की नई नौंटकी

एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी ने नई नौटंकी शुरू की है. एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष नवकी ने कहा है कि उनकी मंजूरी के बिना इसे स्थानांतरित या भारत को नहीं सौंपा जाना चाहिए. मामले से संबंधित एक सूत्र ने कहा,"नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल वही व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी (जब भी ऐसा होगा) भारतीय टीम या बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) को सौंपेंगे."

