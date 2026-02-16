'सबसे काला दौर', मोहम्मद यूसुफ ने मोहसिन नकवी पर साधा निशान, भारत-पाक मैच को सियासी अखाड़ा बनाने पर बरसे

Mohammad Yousaf on Pakistan Team: भारत के खिलाफ पाकिस्तान को 61 रन से हार का सामना करना पड़ा. हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज मोहम्मद यूसुफ पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पर भड़क गए हैं. उनका मानना है कि खेल में राजनीति को लगाने से पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है. पाक के पूर्व दिग्गज मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान की हार के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और माना है कि देश में क्रिकेट इकोसिस्टम को राजनीतिक असर और पर्सनल एजेंडा से दूर जाने की ज़रूरत है.

ये भी पढ़ें- IND vs PAK: गौतम गंभीर की रणनीति में ऐसे फंसा पाकिस्तान, दुनिया हैरत में, शाहिद अफरीदी को भी मिला सीधा जवाब

ये भी पढ़ें- IND vs PAK: क्रिकेट जानते नहीं हैं, चेयरमैन बन गए हैं…नाकाबिल, जाहिल…', पाक की हार के बाद नकवी पर बरसे शोएब अख़्तर

यूसुफ ने PCB चीफ और देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पर सीधा निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "जब तक हम पाकिस्तान क्रिकेट से राजनीतिक असर और पर्सनल एजेंडा नहीं हटाते, हम उस टीम में वापस नहीं आ सकते जो हम कभी थे. यह हमारे क्रिकेट इतिहास का सबसे बुरा दौर है, और इसके लिए मेरा दिल दुख रहा है. नाकाबिल लोगों को ऑफिस और टीम से हटा देना चाहिए. "

Unless we remove political influence and personal agendas from Pakistan cricket, we cannot return to the team we once were. This is the darkest period in our cricketing history, and my heart bleeds for it. Incompetent individuals must be removed from office and from the team. — Mohammad Yousaf (@yousaf1788) February 16, 2026

इसके अलावा यूसुफ ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘‘शाहीन, बाबर और शादाब का करियर अवसान पर है. पाकिस्तान की टी20 टीम को नए खिलाड़ियों की जरूरत है, कमजोर टीमों के खिलाफ खोखली जीत की नहीं ."

पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय समाचार चैनल एबीपी पर बाबर के सुपरस्टार दर्जे का मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा, ‘‘आपने एक ऐसे खिलाड़ी (बाबर आजम) को सुपरस्टार बना दिया है जो आपको एक भी मैच नहीं जिता सकता. पिछले 15-20 वर्षों से कोई सुधार नहीं हुआ है. स्थिति की दुखद सच्चाई यह है कि एक समय हम भारत को कड़ी चुनौती देते थे, लेकिन आज हम उन्हें हराने का सपना भी नहीं देख सकते. ''