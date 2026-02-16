भारत मंडपम में AI का जलवा, रोबोट डॉग से लेकर...खुद से चलती कार को एक टक देखते रह गई दुनिया

AI Impact Summit 2026: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI Impact Summit 2026 ने देश को टेक्नोलॉजी के नए दौर की झलक दिखा दी. पहली बार भारत में हो रहे इस बड़े AI समिट में करीब 3500 AI विशेषज्ञ और 600 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. 20 से अधिक देशों के मंत्री और नीति निर्माता भी यहां मौजूद हैं.

दुनिया के दिमाग एक मंच पर (Global AI Leaders on One Platform)

यह समिट केवल प्रदर्शनी नहीं, बल्कि AI innovation, Artificial Intelligence India, AI Summit Delhi जैसे कीवर्ड्स को हकीकत में बदलता मंच है. IIT के छात्र और प्रोफेसर भी अपनी रिसर्च और स्टार्टअप आइडिया पेश कर रहे हैं. सरकार और इंडस्ट्री के बीच तालमेल इस इवेंट को खास बना रहा है.

K1 रोबोट और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का कमाल (K1 Robot and Smart AI Innovations)

Qualcomm का K1 रोबोट लोगों के हाव भाव समझकर जवाब देने में सक्षम है. इसका डेमो देखते ही लोग दंग रह गए. वहीं TCS की AI संचालित लैब कार ने सबका ध्यान खींचा. रिपोर्ट के अनुसार, यह कार Tesla से भी एक कदम आगे बताई जा रही है. अगर ड्राइवर की तबीयत खराब हो जाए तो यह खुद सुरक्षित जगह तक पहुंचा सकती है.

रोबोटिक डॉग और डिफेंस टेक (Robotic Dog and Defense AI Tech)

सेना में इस्तेमाल होने वाले रोबोटिक डॉग का आधुनिक वर्जन भी यहां पेश किया गया. यह कठिन इलाकों में निगरानी और सुरक्षा के लिए काम आ सकता है. यह समिट इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाता है कि भारत AI race में पीछे नहीं, बल्कि आगे बढ़ने को तैयार है. आने वाले समय में AI हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनने जा रहा है.

ये भी पढ़ें:-AI Impact Summit 2026 : डाटा सेंटर से लेकर रोबोट डॉग, AI से भरा होगा फ्यूचर

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

