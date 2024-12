'ए भाई, गार्डन में घूम रहा है क्या...' बीच मैदान में सुरक्षा कर्मी के उपर भड़के मोहम्मद सिराज, VIDEO

Mohammed Siraj, Prime Ministers XI vs India: एडिलेड टेस्ट से पहले टीम इंडिया और प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच कैनबरा में दो दिवसीय अभ्यास मैच खेला जा रहा है. जहां ब्लू टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज जबर्दस्त लय में नजर आ रहे हैं. मैच के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गए हैं. यह हास्यास्पद वाक्या टीम इंडिया की गेंदबाजी के दौरान शुरुआती ओवरों में देखने को मिला. उस दौरान स्टैंड में घूम रहे एक सुरक्षा कर्मी की वजह से सिराज को बीच में अपनी गेंदबाजी रोकनी पड़ी थी. उसके बाद उन्हें चिल्लाते हुए सुना गया, 'ए भाई, गार्डन में घूम रहा है क्या?'

सिराज की तरफ से की गई इस टिप्पणी को लोग रोहित शर्मा के बयान से जोड़ रहे हैं. भारतीय कप्तान ने भी कुछ ऐसा ही बयान इंग्लैंड के खिलाफ संपन्न हुए टेस्ट सीरीज में दिया था. उस दौरान उन्होंने कहा था, 'कोई यहां गार्डन में घूमेगा नहीं.'

हालांकि, बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई भी दी थी. उनका कहना था वह ऐसे ही हैं, लेकिन उनका मकसद अपनी बातों से किसी को दुःख पहुंचाना नहीं होता है. मैं कोशिश करता हूं कि बस लोगों को याद रहे कि वह किस काम के लिए यहां हैं.

