Joe Root: सचिन तेंदुलकर का टूट गया रिकॉर्ड, अब यह कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने जो रूट

Joe Root Surpasses Sachin Tendulkar For This Big Record In Test Cricket: न्यूजीलैंड के खिलाफ संपन्न हुए पहले टेस्ट मुकाबले में जरुर जो रूट का बल्ला खामोश रहा, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 23 रन बनाते हुए एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है. 33 वर्षीय रूट टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह खास उपलब्धि टीम इंडिया के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज थी. जिन्होंने चौथी पारी में 1625 रन बनाए थे. मगर क्राइस्टचर्च टेस्ट के बाद यह बड़ी उपलब्धि अब इंग्लिश बल्लेबाज के नाम दर्ज हो गई है. रूट ने खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड के लिए चौथी पारी में 1630 रन बनाए हैं.

टॉप में 5 रूट और सचिन के अलावा इन दिग्गजों का आता है नाम

टॉप 5 में जो रूट और सचिन तेंदुलकर के अलावा पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर एलेस्टेयर कुक, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल का नाम आता है. कुक और स्मिथ ने चौथी पारी में क्रमशः 1611-1611 और चंद्रपॉल ने 1580 रन बनाए हैं.

🚨 JOE ROOT HAS MOST RUNS IN THE 4TH INNINGS OF TEST CRICKET HISTORY...!!! 🚨 pic.twitter.com/tSDYfLoNid — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 1, 2024

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं जो रूट

जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज हैं. 2012 से अबतक उन्होंने इंग्लिश टीम की तरफ से 150 टेस्ट मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से 274 पारियों में 50.90 की औसत से 12777 रन निकले हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 35 शतक और 64 अर्धशतक दर्ज है. यहां उनका सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 262 रनों का है.

