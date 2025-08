मियां भाई का छाया जलवा, मोहम्मद सिराज का हैदराबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत - VIDEO

Mohammed Siraj Grand Welcome in Hyderabad: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का इंग्लैंड के खिलाफ हाल में समाप्त हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी को 2-2 से ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाने के बाद बुधवार को अपने गृह नगर हैदराबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. सिराज ने पांच मैचों की श्रृंखला में सर्वाधिक 23 विकेट लिए. उन्होंने ओवल में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें इस मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया था. उन्होंने सभी पांच मैच खेले और 185.3 ओवर फेंके. हैदराबाद का रहने वाला यह 31 वर्षीय खिलाड़ी काले रंग की कैजुअल पोशाक में इससे पहले फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

