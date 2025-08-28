US Visa नियमों में बड़ा बदलाव: अप्लाई करने से पहले जान लें ये नए नियम, नहीं तो अटक सकता है प्रोसेस

US Visa Changes For Indians: अगर आप अमेरिका का वीजा लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. आने वाले महीनों में वीजा प्रोसेस में कई नए नियम लागू होने वाले हैं. अब पासपोर्ट कलेक्शन से लेकर इंटरव्यू और नई फीस तक, सबकुछ पहले जैसा नहीं रहेगा. वीजा प्रोसेस से जुड़ी कई बड़ी चीजें बदलने वाली हैं. इन नए नियमों का सीधा असर भारतीय वीजा आवेदकों पर पड़ेगा.

इसलिए अगर आप जल्द ही वीजा अप्लाई करने वाले हैं, तो अमेरिका वीजा लेने की तैयारी से पहले आपको कुछ नए बदलावों के बारे में जरूर जानना चाहिए.

अब खुद लेना होगा पासपोर्ट

1 अगस्त 2025 से आपको पासपोर्ट खुद जाकर लेना होगा या फिर पेड डिलीवरी सर्विस चुननी होगी. अब तीसरे व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट कलेक्शन की सुविधा बंद हो जाएगी.नाबालिग आवेदकों के लिए माता-पिता पासपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों माता-पिता के साइन वाली ऑथरिटी लेटर जरूरी होगी. ईमेल या स्कैन की हुई कॉपी मान्य नहीं होगी.

पासपोर्ट डिलीवरी सर्विस शुरू

यूएस एम्बेसी ने अब होम या ऑफिस डिलीवरी का ऑप्शन शुरू किया है. इसके लिए हर आवेदक को 1,200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे. आप ustraveldocs.com पर जाकर अपनी डिलीवरी प्रेफरेंस बदल सकते हैं.

नया Visa Integrity Fee लागू

अमेरिकी कांग्रेस में पास हुए "One Big Beautiful Bill" के तहत एक नया चार्ज जोड़ा गया है. 1 अक्टूबर 2025 से अधिकांश नॉन-इमिग्रेंट वीजा के लिए 250 डॉलर का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. यह चार्ज वीजा प्रोसेस और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए लगाया गया है. हालांकि, जो आवेदक वीजा नियमों का पालन करेंगे, उन्हें भविष्य में रिफंड मिलने का ऑप्शन मिल सकता है.

इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम में बदलाव

2 सितंबर 2025 से इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम यानी ड्रॉपबॉक्स की सुविधा सीमित हो जाएगी. अब H, L, F, M, J, E और O वीजा कैटेगरी वाले ज्यादातर आवेदकों को इन-पर्सन इंटरव्यू देना होगा. पहले 14 साल से कम बच्चों और 79 साल से ज्यादा उम्र वालों को छूट थी, लेकिन अब यह छूट भी खत्म कर दी गई है.

किन वीजा कैटेगरी पर नहीं होगा असर?

कुछ कैटेगरी पहले की तरह ही इंटरव्यू से मुक्त रहेंगी. इनमें A-1 और A-2 वीजा, कुछ C-3 वीजा, G-1 से G-4 वीजा, NATO-1 से NATO-6 वीजा और TECRO E-1 वीजा शामिल हैं.

इन प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं

पहले की तरह वीजा फीस की वैलिडिटी अभी भी 365 दिन ही रहेगी. अपॉइंटमेंट बुकिंग की प्रक्रिया भी पहले जैसी ही है और डॉक्युमेंट्स की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

अगर अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया तो क्या करें?

अगर अगस्त या सितंबर 2025 के लिए आपका ड्रॉपबॉक्स अपॉइंटमेंट (Dropbox Appointment) कैंसिल हुआ है, तो आपको अपनी वीजा प्रोफाइल में लॉगइन करके नया अपॉइंटमेंट लेना होगा. एमआरवी रसीद पहले की तरह वैलिड रहेगी और आपको शेड्यूल करने का एक और मौका मिलेगा.

बता दें कि ये सभी बदलाव भारतीय वीजा आवेदकों के लिए काफी अहम हैं. पासपोर्ट कलेक्शन से लेकर इंटरव्यू और नई फीस तक, हर नियम का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका वीजा प्रोसेस बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके.