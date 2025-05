प्लेऑफ से पहले RCB ने चली सबसे बड़ी चाल, मैच विनर खिलाड़ी को कर लिया अपने पाले में, जानें कैसा है प्रदर्शन

Who is Tim Seifert? आईपीएल के 18वें सीजन का रोमांच अपने चरम पर है. लीग चरण के केवल छह मुकाबले शेष रह गए हैं. उसके बाद 29 मई से प्लेऑफ के मैच शुरू होंगे. नॉकआउट दौर के मुकाबले शुरू हों, उससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने एक बड़ी चाल चली है. फ्रेंचाइजी ने इंग्लिश युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल की जगह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज टिम सेफर्ट को अपने बेड़े में शामिल किया है. बीच सीजन में आरसीबी की तरफ से हुए बदलाव को लेकर फैंस भी आश्चर्यचकित हैं. क्योंकि बेथेल ने टीम की तरफ से मिले मौके पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि प्लेऑफ राउंड से पहले आखिर फ्रेंचाइजी ने उनसे क्यों दूरी बनाई है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

दरअसल, जल्द ही इंग्लैंड और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का सामना सीमित ओवरों के प्रारूप में होने वाला है. आगामी घरेलू सीरीज के लिए जैकब बेथेल को भी इंग्लिश बेड़े में शामिल किया गया है. यही वजह है कि 21 वर्षीय युवा ऑलराउंडर राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के कारण प्लेऑफ के मुकाबलों से बाहर हो गया है.

