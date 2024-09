जहीर खान- कपिल देव- वसीम अकरम नहीं , मोहम्मद शमी ने इन दो को बताया फेवरेट ऑल टाइम पसंदीदा गेंदबाज

Mohammed Shami on "Favorite Bowlers: भारत के दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने दो ऐसे गेंदबाजों के नाम बताएं हैं जिसे वो अपना ऑल टाइम फेवरेट गेंदबाज मानते हैं. यह गेंदबाज भारत के नहीं है. बता दें कि भारत में कई ऐसे गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से करिश्मा किया है. चाहे वो कपिल देव हों या या फिर जहीर खान, या वर्तमान में बात करें जसप्रीत बुमराह की. ये भारत के ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. लेकिन शमी ने इन भारतीय गेंदबाजों को फेवरेट ऑल टाइम गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल नहीं किया है.

शमी ने स्टार स्पोर्ट्स को दिए अपने इंटरव्यू में उन दो गेंदबाजों का नाम किया है. शमी ने वकार यूनिस और डेल स्टेन को अपना ऑल टाइम फेवरेट गेंदबाज माना है. यहां तक की शमी ने वसीम अकरम को भी ऑल टाइम फेवरेट गेंदबाज के तौर पर नहीं चुना है, जिसने फैन्स को चौंका दिया है. बता दें कि जब वसीम अकरम आईपीएल में केकेआर की टीम के गेंदबाजी कोच थे तो शमी ने उनसे काफी कुछ सीखा था. लेकिन अब शमी ने अकरम को अपना फेवरेट ऑल टाइम गेंदबाज न मानकर यकीनन हैरान किया है.

What is #MohammedShami's nickname? 🤔 Who does he enjoy bowling to? 🏏



📹 Watch the star answer these Qs and more, on his birthday today!



Don't forget to wish the Indian speedster a #happybirthday in the comments✍️👇#Cricket #HappyBirthdayMohammedShami pic.twitter.com/NWjjyqyDWb