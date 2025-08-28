Mohammed Shami: "किसकी जिंदगी में पत्थर बना हुआ हूं..." रिटायरमेंट के सवाल पर मोहम्मद शमी ने दिया करार जवाब

Mohammed Shami on Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी ने संन्यास की चर्चा को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है और जोर देकर कहा है कि वह राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं. आगामी एशिया कप के लिए नजरअंदाज किए गए शमी ने आखिरी बार इस साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था. अपने भविष्य को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में शमी ने जवाबी सवाल किया कि क्या किसी को उनसे कोई दिक्कत है. उन्होंने इस दौरान कंफर्म किया कि उनका अभी संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि उनमें अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है. इसके अलावा शमी ने इस बात पर भी चुप्पी तोड़ी है कि आखिर उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में कोई शामिल नहीं किया गया था.

'किसकी जिंदगी में पत्थर बना हुआ हूं'

न्यूज 24 से बात करते हुए मोहम्मद शमी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर कहा,"जब तक जान है तब तक खेलेंगे. मैं मानता हूं कि यह सब सोच, यह सब सवाल आपको तब आने चाहिए, जब आप बोर हो जाओ. जिस दिन बोर होने लग गए, उस दिन समझ लो, आपके साइड आने का टाइम है." क्या 2026 टी20 वर्ल्ड कप, 2027 का वनडे वर्ल्ड कप शमी ने रडार पर है, इस पर उन्होंने कहा,"मैं कभी लंबे टारगेट नहीं रखता. मैं हमेशा अपनी फिटनेस पर ध्यान रखता हूं. सपने बहुत होते हैं. मैं कहता हूं आप सीरीज दर सीरीज आगे बढ़ें."

रिटायरमेंट पर शमी ने कहा,"किसी को दिक्कत है मेरे से तो बताओ. हां भाई तेरे लेने से मेरी जिंदगी सबर जाएगी. तो आप मुझे बताइए ना कि मैं किसकी जिंदगी में पत्थर बना हुआ हूं, जो आपको मुझसे रिटायरमेंट चाहिए. हां, मैं जिस दिन बोर हो जाउंगा, उस दिन छोड़ दूंगा. आप मत तो, मत खिलाओ, मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन मैं मेहनत करता रहूंगा, उस चीज के लिए. आप मुझे वहां नहीं खिलाओगे. मैं घरेलू क्रिकेट में खेल लूंगा. आप मुझे ऊपर खिलाओ, तो घरेलू क्रिकेट रह जाएगा, कोई बात नहीं. कहीं ना कहीं तो मैं खेलता ही रहूंगा."

वापसी के लिए मेहनत कर रहे शमी

मोहम्मद शमी ने वापसी की उम्मीद जताई है और वो दलीप ट्रॉफी में खेलते नजर आ सकते हैं. वापसी को लेकर उन्होंने कहा,"टचवुड. अल्लाह का करम है सब कुछ ठीक है. बेहतर रहा है. आखिरी दे दो महीने जो वजन घटाया, ट्रेनिंग की, स्किल भी बढ़ाई. लोड भी बढ़ाया अब देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा मिलता हा मैच में. मेरा फोक्स तो हमेशा रिद्म पर रहेगा. मुझे वो रिद्म चाहिए. कोशिश भी वही है. प्रैक्टिस भी उसी तरह से की है. लंबे स्पैल डाले हैं. बैटिंग भी की है. फील्डिंग भी की है. जिम भी उसी तरह रहा है. तो कोशिश यही है और उम्मीद है कि अच्छा होगा.

किस तरह की इंजरी हुई थी

इसके जवाब में शमी ने कहा,"एक बार जब ऑपरेशन हो जाता है और इतना सीरियर ऑपरेशन हुआ था. फिर एकल का ऑपरेशन हुआ. तो कहीं ना कहीं वजन के ट्रांसफर से आपकी मसल्स सोरनेस या थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील होता है तो वही हुआ. उसके चलते ही टाइम मांगा था उसके लिए. अब टाइम आया है खेलने का. कुछ कंफर्टेबल है. शायद बेहतर जाए अगला सीजन."

इंग्लैंड सीरीज के लिए क्यों नहीं मिली टीम इंडिया में जगह

इंग्लैंड दौरे के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान नहीं हुआ था, तब माना जा रहा था कि मोहम्मद शमी को इस सीरीज के लिए टीम में जगह मिले. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वहीं अब शमी ने इस दौरे को मिस करने को लेकर कहा है,"इसी तरह का सीन मेरा ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर भी रहा था, मैं जैसे ही जाने के लिए था तो थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हुआ. तो मैं भी खुद नहीं चाहता कि जो टीम डिमांड करती है और आप उस पर खड़े नहीं उतरते, उतना पावर नहीं रखते वहां जाने की, तो मेरे हिसाब से आपको एक स्टैप बैक ले लेना चाहिए. उसमें कोई दो राय नहीं है. उसमें कोई हर्ज नहीं है. उसमें कोई शिकायत नहीं है."

