"360 दिन बहुत लंबा समय..." मोहम्मद शमी ने वापसी को लेकर दिया ऐसा रिएक्शन, सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट

भारत के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी 2023 वर्ल्‍ड कप फ़ाइनल के बाद पहली बार प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. उन्‍हें 13 नवंबर से इंदौर में मध्‍य प्रदेश के ख़िलाफ़ बंगाल की रणजी ट्रॉफ़ी मुक़ाबले के लिए टीम में शामिल किया गया है. शमी लम्‍बे समय से चोट के कारण क्रिकेट से बाहर थे. एंकल की सर्जरी के बाद उनकी रिहैब की प्रक्रिया अपेक्षाकृत ज़्यादा समय ले रही थी. उन्‍होंने पिछले छह महीनों में अधिकांश समय बेंगलुरु के राष्‍ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में बिताया है. पहले तो वह अपनी एंकल टेंडन की सर्जरी से रिकवर करने के लिए एनसीए में समय बिताया और फिर एंकल में सूजन और साइड-स्‍ट्रेन से उबरने के लिए वह एनसीए में थे.

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी की शुरुआत से पहले (जो 22 नवंबर को पर्थ में शुरू होगी) शमी की फिटनेस पर बारीकी से नज़र रखी जा रही थी. हालांकि उन्हें पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है. उस टीम के चयन से ठीक पहले शमी ने कहा था कि वह बंगाल के लिए एक-दो रणजी ट्रॉफ़ी मैच खेलकर ऑस्ट्रेलिया जाने की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन अब वह अपनी फ़िटनेस साबित करने के लिए केवल एक ही रेड-बॉल मैच खेल सकते हैं, क्योंकि रणजी ट्रॉफ़ी सीजन को दो हिस्सों में बांटा गया है और सफे़द गेंद के टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले सिर्फ एक ही राउंड बाकी है.

वहीं मोहम्मद शमी ने अपनी वापसी पर रिएक्शन दिया है. मोहम्मद शमी ने ट्वीट कर लिखा,"बैक इन एक्शन. 360 दिन बहुत लंबा समय है. रणजी ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार. अब उसी जुनून और ऊर्जा के साथ घरेलू मंच पर वापसी. आपके अंतहीन प्यार, समर्थन और प्रेरणा के लिए मेरे सभी प्रशंसकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, आइए इस सीज़न को यादगार बनाएं."

360 days is a long long time!! All set for the Ranji Trophy. Now back on the domestic stage with the same passion and energy. Huge thanks to all my fans for your endless love, support, and motivation,– let's make this season memorable!#BackInAction #RanjiTrophy… pic.twitter.com/MyFCg03v9X