मोहम्मद रिजवान का T20I में ऐतिहासिक कारनामा, तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड, ऐसा कर रचा इतिहास

Mohammad Rizwan record in T20I

Mohammad Rizwan record in T20I: आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में पाकिस्तान (PAK vs IRE) को 7 विकेट से जीत मिली. इस जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. पहला टी-20 मैच आयरलैंड ने जीता था. वहीं, दूसरे टी-20 मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बनाए जिसके बाद पाकिस्तान ने 16.5 ओवर में 195 रन 3 विकेट पर बनाकर मैच को जीत लिया. पाकिस्तान की जीत में मोहम्मद रिजावान ने करिश्माई बल्लेबाजी की और 46 गेंद पर 75 रन की नाबाद पारी खेली. अपनी पारी में रिजवान ने 6 चौके और 4 छक्के लगाए. रिजवान के अलावा फखर जमां ने 40 गेंद पर 78 रन की पारी खेली, दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 140 रनों की साझेदारी की है. दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को धमाकेदार जीत दिला दी. (Rizwan and Fakhar help Pakistan win)