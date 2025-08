PAK vs WI, 1st T20I: मोहम्मद नवाज़ का T20 में करिश्मा, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर मचाई खलबली, दुनिया हैरान

Mohammad Nawaz record: पहले टी-20 मैच में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज (WI vs PAK 1st T20I) को 14 रन से हरा दिया. पाकिस्तान की जीत में गेंदबाज मोहम्मद नवाज़ ने कमाल की गेंदबाजी की और तीन विकेट लेने में सफल रहे, नवाज की गेंदबाजी के कारण ही पाकिस्तान की टीम पहला टी-20 मैच जीतने में सफल रही. बता दें कि तीन विकेट लेकर मोहम्मद नवाज़ ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. मोहम्मद नवाज़ वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तान के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. पाकिस्तान-वेस्टइंडीज टी-20 सीरीज में मोहम्मद नवाज़ ने कमाल की गेंदबाजी की है और कुल 10 मैच में 13 विकेट लेने में सफल रहे हैं. बता दें कि पाकिस्तान-वेस्टइंडीज टी-20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड शादाब खान है. शादाब ने 14 मैच में 18 विकेट लिए हैं. (Most wickets for Pakistan vs West Indies in T20s)

एक ही ओवर में मोहम्मद नवाज़ ने पलट दी बाजी

बता दें कि Mohammad Nawaz ने एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर मैच को पलटने का काम किया और टीम को जीत के दरावाजे पर पहुंचाने में सफल रहे.एक समय वेस्टइंडीज की टीम 72 रन बना किसी विकेट के बनाने में सफल हो गए हैं. लेकिन इसके बाद नवाज गेंदबाजी करने आए और एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर मैच का पासा ही पलट कर रख दिया. नवाज मैच के 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे और एक ही ओवर में मैच का पासा पलट कर रख दिया. नवाज ने वेस्टइंडीज के जॉनसन चार्ल्स, ज्वेल एंड्रयू और गुडाकेश मोती ने एक ही ओवर में पाकिस्तान के लिए मैच को चालू करने का काम किया.

इससे पहले पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 178 रन बनाए थे जिसमें सैम अयूब ने 38 गेंद पर 57 रन की पारी खेली थी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 164 रन ही बना सकी. पाकिस्तान यह मैच 14 रन से जीतने में सफल रहा. मोहम्मद नवाज़ ने 4 ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट लेने में सफल रहा. नवाज को उनकी मैच जिताऊ गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.