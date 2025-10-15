विज्ञापन
AFG vs BAN: मोहम्मद नबी का ODI में तहलका, 40 साल की उम्र में पचासा ठोक तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट चौंका

Mohammad Nabi RECORD IN ODI: मोहम्मद नबी ने बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी पारी में एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

Mohammad Nabi create history: नबी का तहलका
  • अफगानिस्तान ने अबू धाबी में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज तीन शून्य से क्लीन स्वीप कर इतिहास रचा है
  • अफगानिस्तान ने तीसरे मैच में 293 रन बनाए और बांग्लादेश को केवल 93 रनों पर आउट कर 200 रन से जीत हासिल की
  • यह अबू धाबी के मैदान पर वनडे में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है, जिससे पिछला रिकॉर्ड टूटा
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mohammad Nabi RECORD:  अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है. अबू धाबी में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने 200 रन से जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया. यह अबू धाबी के मैदान पर रनों के लिहाज से वनडे फॉर्मेट में सबसे बड़ी जीत रही. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 293 रन बनाए. इसके जवाब में बांग्लादेशी टीम 27.1 ओवरों में महज 93 रन पर ही सिमट गई. इसी के साथ अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीकी टीम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसने 4 अक्टूबर 2024 को अबू धाबी के मैदान पर आयरलैंड के विरुद्ध 174 रन से जीत हासिल की थी.

इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर स्कॉटलैंड की टीम है, जिसने 14 जनवरी 2015 को अफगानिस्तान को यहां 150 रन से शिकस्त दी थी। साउथ अफ्रीकी टीम ने 2 अक्टूबर 2024 को आयरलैंड के खिलाफ अबू धाबी में 139 रन से जीत दर्ज की थी. वहीं, 3 नवंबर 2009 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 138 रन से जीत हासिल करने वाली पाकिस्तानी टीम लिस्ट में पांचवें स्थान पर मौजूद है.

मोहम्मद नबी ने वनडे में रचा इतिहास

इसके अलावा मैच में मोहम्मद नबी ने इतिहास रच दिया. नबी पुरुष वनडे इंटरनेशनल (ODI) मैच में अर्धशतक जमाने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने पाकिस्तानी दिग्गज मिस्बाह उल हक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ खलबली मचा दी. नबी ने 40 साल 286 दिन की उम्र में अर्धशतक जमाने का कमाल किया. बता दें कि पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक ने 40 साल 283 की उम्र में वनडे में पचासा ठोका था. वहीं, नबी ने 40 साल 286 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाने वाले का कमाल किया है. मैच में नबी ने 37 गेंद पर 62 रन की तूफानी पारी खेली, अपनी पारी में नबी ने 4 चौके और 5 छक्के लगाए. 

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी अफगानिस्तानी टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई.रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने 16 ओवरों में 99 रन की साझेदारी की. गुरबाज 44 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से इब्राहिम जादरान ने सेदिकुल्लाह अटल के साथ दूसरे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया.सेदिकुल्लाह ने 47 गेंदों में 3 चौकों के साथ 29 रन टीम के खाते में जोड़े.

अफगानिस्तान ने 173 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवाया, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया. यहां से अफगानिस्तानी टीम पारी में सिर्फ 120 रन ही जोड़ सकी. विपक्षी खेमे से सैफ हसन ने 4 ओवरों में 6 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि हसन महमूद और तनवीर इस्लाम ने 2-2 वकेट अपने नाम किए.

इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम को महज 35 रन पर मोहम्मद नईम (7) के रूप में पहला झटका लगा। यहां से विकेटों का पतझड़ लग गया. टीम 27.1 ओवरों में महज 93 रन पर सिमट गई. बांग्लादेश के लिए सैफ हसन (43) दहाई का आंकड़ा छूने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे.

अफगानिस्तान के लिए बिलाल सामी ने 33 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि राशिद खान ने 3 विकेट अपने नाम किए. बांग्लादेशी टीम को अफगानिस्तान के विरुद्ध शारजाह में खेली गई टी20 सीरीज में 0-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप के साथ इस टीम ने हिसाब बराबर कर लिया है.

(IANS के इनपुट के साथ)

पूरी स्टोरी पढ़ें

