मोहम्मद कैफ ने लगाई क्लास, बता दिया कहां हुई चूक, किस वजह से भारत को मिली वेस्टइंडीज से हार

वेस्टइंडीज के हाथों बुधवार को हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में मिली हार के बाद भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की है. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला भारत के पक्ष में नहीं गया और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा. कैरेबियाई टीम ने अपने 20 ओवर में तीन विकेट पर 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. कप्तान शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 50 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

पारी के ब्रेक के दौरान कैफ ने भारतीय गेंदबाजी इकाई और कप्तान श्रेयस अय्यर की रणनीति पर सवाल उठाए. उनका मानना था कि भारतीय गेंदबाज पूरे मुकाबले में सही योजनाओं के साथ नजर नहीं आए. अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और मयंक यादव जैसे गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए, जिसका फायदा वेस्टइंडीज ने पूरी तरह उठाया.

क्रिकबज पर बातचीत के दौरान कैफ ने कहा, "भारतीय गेंदबाजी इकाई बुनियादी चीजें भी सही तरीके से नहीं कर पा रही है. पूरी सीरीज में, यहां तक कि वनडे मुकाबलों में भी, टीम समय पर अपने ओवर पूरे नहीं कर सकी. फील्डिंग ने भी इस अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण की मदद नहीं की. मैदान पर भारत हर विभाग में कमजोर नजर आया और इसी वजह से विरोधी टीम लगभग 250 रन तक पहुंच गई."

कैफ ने आगे कहा कि हैदराबाद की पिच को देखते हुए भारतीय गेंदबाजों की योजना गलत थी. उनके मुताबिक इस विकेट पर धीमी बाउंसर सबसे प्रभावी हथियार साबित हो सकती थी.

उन्होंने कहा, "हैदराबाद में धीमी बाउंसर सबसे असरदार गेंद थी. पैट कमिंस ने इसी तरह की गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया था और मैदान की छोटी स्क्वायर बाउंड्री का फायदा उठाया था. भारत ने इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया और यही उनकी बड़ी गलती रही." पूर्व भारतीय बल्लेबाज का मानना है कि अगर भारत यह मुकाबला जीत भी जाता, तब भी गेंदबाजी प्रदर्शन को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता था.

कैफ ने कहा, "मान लीजिए भारत यह मैच जीत भी जाता, तब भी टीम खुश नहीं हो सकती थी. क्योंकि उसकी कोई भी समस्या दूर नहीं हुई है. चाहे गेंदबाजी हो, कैच छोडना हो या समय पर ओवर पूरे करना. और यह ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी टीम नहीं थी. भारतीय फैंस निश्चित रूप से गेंदबाजी को लेकर चिंतित होंगे."

हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए संघर्ष जरूर किया. संजू सैमसन ने तेज शुरुआत दिलाई और सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक जमाया, लेकिन उनके आउट होने के बाद भारत लगातार विकेट गंवाता रहा.

तिलक वर्मा (43) और नीतीश कुमार रेड्डी (41) ने तेज पारियां खेलकर मुकाबले को रोमांचक बनाने की कोशिश की, लेकिन टीम 223 रन ही बना सकी और लक्ष्य से 24 रन पीछे रह गई.

इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर कर दी है. अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का फैसला शनिवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाने वाले अंतिम मुकाबले में होगा.