बुमराह के पलटवार पर कैफ ने दी 'सफाई', बोले-मैं यह अच्छी तरह जानता हूं

Mohammad Kaif Reply to Jasprit Bumrah: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया पर जसप्रीत बुमराह की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है. विवाद तब शुरू हुआ जब कैफ ने कहा कि मौजूदा एशिया कप 2025 में बुमराह मुख्य रूप से पारी की शुरुआत में गेंदबाजी कर रहे हैं.

मोहम्मद कैफ ने एक्स पर पोस्ट किया,"कृपया इसे एक शुभचिंतक और प्रशंसक के क्रिकेट अवलोकन के रूप में लें. आप भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विजेता हैं और मुझे पता है कि जब मैदान पर भारत के रंग में रंगे कपड़े पहनकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है तो क्या करना पड़ता है."

अपने पहले पोस्ट में, कैफ ने बताया कि बुमराह शुरुआत में एक ओवर और फिर पारी के अंत में तीन ओवर फेंकते थे. हालांकि, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में उन्होंने पारी की शुरुआत में तीन ओवर की गेंदबाज़ी शुरू की और कहा कि इससे भारत को नुकसान हो सकता है. कैफ ने लिखा,"रोहित के नेतृत्व में बुमराह आम तौर पर 1, 13, 17, 19 ओवर फेंकते थे. एशिया कप में सूर्या के नेतृत्व में उन्होंने शुरुआत में तीन ओवर का स्पैल डाला था. चोट से बचने के लिए, बुमराह इन दिनों अपने शरीर को गर्म करके गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. विश्व कप में, इससे भारत को नुकसान हो सकता है."

जसप्रीत बुमराह को कैफ का यह विश्लेषण पंसद नहीं आया और उन्होंने लिखा,"पहले भी गलत थे, अब भी गलत है." बता दें, इससे पहले, कैफ ने भारत-इंग्लैंड के बीच हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्ऱॉफी सीरीज के दौरान बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर कहा था कि बुमराह जल्द ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं. 

इंग्लैंड सीरीज के दौरान मोहम्मद कैफ ने कहा था कि बुमराह में अभी भी जुनून है और वह देश के लिए खेलना चाहते हैं, लेकिन शरीर से हार चुके हैं. एक वीडियो में कैफ ने कहा था,"बुमराह में जुनून वही है. शिद्दत वही है देश के लिए खेलने की. पर शरीर से बन्दा हार चुका है. फिटनेस से हार चुका है. शरीर साथ नहीं दे रहा है. इस टेस्ट मैच में उनका न चलना साफ गवाही दे रहा है, मुझे लगता है कि आगे दिक्कत आएगी टेस्ट मैचों में."

कैफ ने आगे कहा था,"पहले विराट कोहली गए, रोहित शर्मा गए, अश्विन नहीं हैं. अब शायद बुमराह की बारी है. मुझे ऐसा लगता है कि फैंस को उनके बिना टेस्ट मैच देखने की आदत डालनी होगी. मैं दुआ करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत हो. लेकिन जो मैंने इस टेस्ट मैच में देखा वो देख मुझे ऐसा लगता है कि वो लुत्फ नहीं ले रहे हैं."

बात अगर मौजूदा एशिया कप की करें तो उन्होंने 7.33 की इकॉनमी से रन दिए हैं और चार मैचों में सिर्फ 5 विकेट ले पाए हैं. बुमराह का औसत 22.00 का है और स्ट्राइक रेट 18 का. इस टूर्नामेंट में बुमराह पावरप्ले में तीन ओवर फेंक रहे हैं, जबकि आखिरी ओवर वह डेथ ओवर में फेंक रहे हैं. इससे पहले, 2019 टी20 वर्ल्ड में उन्होंने ऐसा किया था.

Mohammad Kaif, Jasprit Jasbirsingh Bumrah, India, Cricket
