विज्ञापन
विशेष लिंक

'दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में एक', मोईन अली ने इस भारतीय बल्लेबाज की तारीफ में दे दिया बड़ा बयान

Moeen Ali on Best Player in World Cricket: 'विकेट पॉडकास्ट' में बातचीत के दौरान मोईन अली ने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी को चुना.

Read Time: 3 mins
Share
'दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में एक', मोईन अली ने इस भारतीय बल्लेबाज की तारीफ में दे दिया बड़ा बयान
Moeen Ali on Best Player in World Cricket
  • मोईन अली ने केएल राहुल को विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिना और उनकी बल्लेबाज़ी की क्लास की प्रशंसा की
  • राहुल ने हाल के इंग्लैंड टेस्ट दौरे में 500 से अधिक रन बनाए और महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया जो टीम के लिए अहम रहा
  • राहुल ने तकनीक, फोकस और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता से टीम में एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह बनाई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Moeen Ali on Best Player in World Cricket: इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर  मोईन अली ने भारतीय बल्लेबाज  केएल राहुल की जमकर तारीफ की है. 'विकेट पॉडकास्ट' में बातचीत के दौरान मोईन अली ने कहा, "केएल राहुल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं." मोईन ने राहुल की बल्लेबाज़ी शैली, संयम और क्लास को खास बताया. उन्होंने कहा कि राहुल में वो सभी खूबियाँ हैं जो एक टॉप लेवल इंटरनेशनल बल्लेबाज़ में होनी चाहिए तकनीक, फोकस और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता. गौरतलब है कि केएल राहुल ने हाल के वर्षों में भारत के लिए कई मौकों पर अहम पारियां खेली हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या सीमित ओवरों का फॉर्मेट. उनकी फिटनेस और वापसी के बाद के प्रदर्शन ने उन्हें फिर से टीम का अहम हिस्सा बना दिया है.

भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने आखिरकार अपने करियर की एक ऐसी निर्णायक सीरीज़ पेश की जिसका प्रशंसक और विशेषज्ञ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. उन्होंने हाल ही में संपन्न इंग्लैंड दौरे में पहली बार किसी टेस्ट सीरीज़ में 500 रनों का आंकड़ा पार किया. यह दौरा 2-2 से ड्रॉ रहा. इस दौरे में राहुल का एक बिल्कुल नया अवतार देखने को मिला. रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की अनुपस्थिति में, 31 वर्षीय राहुल अब ऐसे खिलाड़ी नहीं रहे जिनकी 'क्षमता' पर बहस हो, जैसा कि पहले हर सीरीज़ से पहले होता था, मानो वह कोई युवा खिलाड़ी हों.

बल्कि, 33 वर्षीय राहुल टीम के लिए एक बुज़ुर्ग खिलाड़ी की तरह उभरे और नई और पुरानी प्रतिभाओं के बीच एक कड़ी का काम किया. अपनी साधु जैसी एकाग्रता, अभेद्य डिफेंस और शानदार कवर ड्राइव के साथ, केएल ने टीम में एक ऐसे सीनियर खिलाड़ी के रूप में अपनी पदोन्नति को सही ठहराया जिसे युवा खिलाड़ी आदर्श मान सकते हैं.

सीरीज के दौरान, केएल तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरे, उन्होंने 10 पारियों में 53.20 की औसत से 532 रन बनाए, जिसमें दो शतक और दो अर्द्धशतक शामिल थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 137 रन था. वह कप्तान शुभमन गिल (754 रन) के बाद सीरीज में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे.

केएल ने लीड्स में शानदार प्रदर्शन के साथ दौरे की शुरुआत की, जहां उन्होंने 42 और 137 रन बनाए. पहली पारी में, यशस्वी जायसवाल के साथ उनकी 91 रनों की साझेदारी और ड्राइव करते हुए और गेंद को कट करते हुए उनकी निर्ममता ने उस क्रिकेट की लय तय कर दी जो भारत खेलने वाला था, जो अथक परिश्रम से भरा था, जिसमें पुराने ज़माने के शॉट और आधुनिक शॉटमेकिंग का मिश्रण था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, England, Moeen Munir Ali, England Vs India 2025, Rahul Kannaur Lokesh, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com