MLC 2025: अमेरिकी बल्लेबाज मोनांक पटेल ने मचाया गदर, ऐसा कारनामा कर रच दिया इतिहास, दुनिया को चौंकाया

MLC 2025: अमेरिकी बल्लेबाज मोनांक पटेल (Monak Patel) ने मेजर क्रिकेट लीग 2025 में इतिहास रच दिया है. मोनांक पटेल MLC इतिहास (Who is Monank Patel) में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अमेरिकी बल्लेबाज़ बन गए, उन्होंने कोरी एंडरसन के पिछले 91 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. बता दें कि मोनांक पटेल एमआई न्यूयॉर्क टीम की ओर से खेल रहे हैं. उन्होंने सिएटल ऑर्कस के खिलाफ मैच में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और 50 गेंद पर 93 रन की पारी खेली, अपनी पारी में मोनांक ने 8 चौके और 7 छक्के लगाए. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत मोनांक को प्लेयर ऑफ़ द मैच के खिताब से नवाजा गया. मेजर क्रिकेट लीग के 9वें मैच की बात करें तो पहले Seattle Orcas की टीम ने बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बनाए जिसके बाद एमआई न्यूयॉर्क की टीम ने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर 203 रन बना कर मैच को 7 विकेट से जीत लिया.(highest individual score by an American player in MLC history)

MI न्यूयॉर्क की टीम की ओर से किरोन पोलार्ड ने 10 गेंद पर 26 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी. पोलार्ड ने अपनी 26 रन की छोटी लेकिन तेज पारी के दौरान 4 चौके और एक छक्के लगाने में सफलता हासिल की. पोलार्ड के अलावा माइकल ब्रेसवेल ने 35 गेंद पर 50 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिला दी.

बता दें कि मोनांक पटेल ने अबतक अपने करियर में 67 वनडे मैच खेले थे और कुल 2192 रन बनाए थे, मोनांक ने अबतक वनडे में तीन शतक और 17 अर्धशतक जमाने में सफल रहे हैं. वहीं, टी-20 इंटरनेशनल में मोनांक ने 43 मैच खेलकर 920 रन बनाए हैं, टी-20- इंटरनेशनल में मोनांक के नाम 4 शतक और 21 अर्धशतक दर्ज है. ओवरऑल टी-20 में मोनांक ने 1135 रन बनाए हैं.