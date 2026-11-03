'मैच के शुरुआती ओवरों में...', रोहित और विराट के लिए ये खास रणनीति बना रहे न्यूजीलैंड कप्तान मिशेल सैंटनर

भारत के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही पांच वनडे मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी चिंता भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के विकेट हैं. न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने कहा है कि उनकी कोशिश सीरीज में कोहली और रोहित को शांत रखने की होगी. सैंटनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि हम उन्हें हर मैच में शुरू में ही रोकने की कोशिश करेंगे. हमने इंडिया का टॉप ऑर्डर लंबे समय से देखा है. रोहित और कोहली का रोल टॉप पर काफी हार्ड खेलना और फिर बीच में एक अच्छा स्कोर बनाना और फिर आखिर में अपनी ताकत से रन बढ़ाना है."

न्यूजीलैंड के कप्तान को उम्मीद है कि तेज गेंदबाजों को इन दोनों को रोकने के लिए पिच से मदद मिलेगी. सैंटनर को उम्मीद है कि कोहली और रोहित के सीरीज में खेलने से स्टेडियम में भीड़ भर जाएगी. कीवी कप्तान ने अपने करियर के आखिरी दौर में होने के बावजूद रोहित और कोहली द्वारा किए जा रहे शानदार प्रदर्शन की तारीफ की.

उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि वे कितने अच्छे हैं. उम्र बढ़ने के बावजूद वे लगातार अच्छा खेल रहे हैं. हमने इसे वेस्टइंडीज के खिलाफ देखा. मैंने इसे लंबे समय से देखा है. मैंने रोहित को आईपीएल में भी देखा है. हम जाहिर तौर पर एक गेंदबाजी ग्रुप के तौर पर बैठे हैं और चर्चा की है कि उनका लाइन-अप कैसा दिखता है, न्यूजीलैंड में कैसे काम करना है. हम जानते हैं कि इन पिचों पर कैसे काम करना है. जब यह थोड़ा अच्छा चल रहा होता है, तो यह कैसा दिखता है, और जब यह सपाट होता है, तो वह भी कैसा दिखता है?"

रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए संभवतः यह आखिरी न्यूजीलैंड दौरा है. इस वजह से इन दोनों को वहां खेलते देखने के लिए दुनियाभर के क्रिकेट फैंस तो उत्साहित हैं ही, कीवी क्रिकेट फैंस बेहद रोमांचित हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे और टेस्ट टीमें :

पहले तीन वनडे के लिए भारत की वनडे टीम: शुबमन गिल [सी], रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर [वीसी], केएल राहुल [डब्ल्यूके], नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, इशान किशन [डब्ल्यूके], मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा*, कुलदीप यादव

चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारत की वनडे टीम: श्रेयस अय्यर [सी], रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन [डब्ल्यूके, वीसी], नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र [डब्ल्यूके], मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव

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