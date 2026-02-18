भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तानी कोच माइक हेसन टेंशन में, मैच के बाद हुआ ऐसा हाल

Mike Hesson Pics viral after IND vs PAK Match: टी-20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को आसानी के साथ 61 रन से हरा दिया. पाकिस्तान की टीम ने मैच के दौरान ऐसी-ऐसी गलतियां की जिसे देखकर फैन्स यकीन नहीं कर पा रहे हैं. पाकिस्तान के कप्तान की रणनीति मैच के दौरान समझ नहीं आई जिसको लेकर पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटरों ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है, वहीं, कोच माइक हेसन की भी खूब आलोचना हुई है. बता दें कि भारत से करारी हार के बाद, पाकिस्तान के कोच माइक हेसन कोलंबो के क्रिकेट क्लब कैफे में टेंशन में दिखे. यह कैफे अच्छी शराब के लिए मशहूर है. सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को देखकर फैन्स लगातार रिएक्ट कर रहे हैं. फैन्स सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कोच माइक हेसन कोलेकर लगातार बात कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर हो रही है कई तरह की बातें
Sources : As per one close friend of Mike Hesson, Pakistan vs Namibia can be Hesson's last match for Pakistan.— Rohit (@Iam_Rohit_G) February 17, 2026
If Pakistan loses to Namibia tomorrow, Pakistani Coach Mike Hesson can fly directly to New Zealand with his family to avoid any unfortunate incident with him and his… pic.twitter.com/6yxIvYGHE7
When Pakistan's coach cannot feel safe in Pakistan, then what can you expect from anyone else?— Rakesh Choudhary (@RakeshC51179315) February 17, 2026
He should take flight during the Match, should not wait the game to be over😲😲— MUNESH KAUSHIK (@kaushik_munesh) February 17, 2026
Who in his right mind will take coaching of Pakistan, especially overseas coaches. That country usually takes only nepo cricketers & every selection is based on PSL. They do not have a proper domestic system, do not go through the grind.— Rash (@Rash28101) February 17, 2026
The surprising part is why Mike Hesson took the job of Pak coach even after what they did to Bob Woolmer.— Amigo Amigo (@AmigoAm42610928) February 17, 2026
हेड कोच माइक हेसन ने माना कि रविवार को कोलंबो में चिर-विरोधी भारत से 61 रन की करारी हार के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में दुखी थे. भारत, ने मैच में पहले बैटिंग करते हुए 175-7 का ज़बरदस्त स्कोर बनाया, फिर पाकिस्तान को 114 रन पर समेट दिया.
भारत से हार के लिए पाक कोच हेसन ने कहा, "इस समय ड्रेसिंग रूम में काफ़ी निराशा है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह पाकिस्तान के लिए कितना मायने रखता है, हम जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान बनाम भारत. हमने आज से पहले लगातार 5 मैच जीते थे, इसलिए हमें भरोसा था, लेकिन आज हम हार गए."