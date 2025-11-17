विज्ञापन
विशेष लिंक

AUS vs ENG Ashes 2025: कौन बनेगा चैंपियन? माइकल वॉन ने एशेज सीरीज को लेकर कर दी ऐसी भविष्यवाणी की विश्व क्रिकेट भी हो गया हैरान

Michael Vaughan Prediction on AUS vs ENG Ashes 2025: हेजलवुड के चोटिल होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑलराउंडर्स कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर को तेज गेंदबाज के रूप में मौका देने पर पर विचार कर सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
AUS vs ENG Ashes 2025: कौन बनेगा चैंपियन? माइकल वॉन ने एशेज सीरीज को लेकर कर दी ऐसी भविष्यवाणी की विश्व क्रिकेट भी हो गया हैरान
Michael Vaughan Prediction on AUS vs ENG Ashes 2025
  • ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी और पांच मैच होंगे
  • पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भविष्यवाणी की है कि सीरीज 2-2 से बराबर रहेगी और एक मैच ड्रॉ होगा
  • बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड पर्थ में पहला मैच जीत सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बाहर हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Michael Vaughan Prediction on Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में होने जा रही है. इस सीरीज में पांच मुकाबले खेले जाने हैं. इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने भविष्यवाणी की है कि एशेज सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म होगी, जबकि एक मैच ड्रॉ रहेगा. माइकल वॉन का कहना है कि बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लिश टीम पर्थ में सीरीज के पहले मैच में जीत हासिल करेगी, जिसकी वजह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस और जोश हेजलवुड का इस मैच से बाहर होना है.

माइकल वॉन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अगर बेन स्टोक्स फिट रहते हैं, तो मुझे लगता है कि यह सीरीज 2-2 से बराबर रहेगी. इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में पैट या जोश की गैरमौजूदगी में जीतेगी. अगर सीरीज के पहले टेस्ट से पूर्व कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं होता, तो यही मेरी आखिरी भविष्यवाणी है."

पैट कमिंस फिलहाल पीठ की चोट से उबर रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाज हेजलवुड को शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान विक्टोरिया के खिलाफ न्यू साउथ वेल्स की ओर से खेलते हुए हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई. शनिवार को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा था कि जोश हेजलवुड के बाहर होने के बाद, एशेज के पहले मैच में मेहमान इंग्लैंड की स्थिति बेहतर है.

वॉन ने कहा था, "ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हेजलवुड और कमिंस पहले टेस्ट से बाहर हैं. यह शुरुआती संकेत हैं कि बड़ी सीरीज जीतने के लिए जरूरी तेज गेंदबाजी इंग्लैंड के पक्ष में जा रही है. पर्थ में उनके लिए एक अंक आगे जाने का बड़ा मौका है."

इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम में मिचेल स्टार्क एकमात्र पूरी तरह से फिट पहली पसंद के तेज गेंदबाज हैं, जबकि स्कॉट बोलैंड बैकअप खिलाड़ी के रूप में हैं. हेजलवुड के चोटिल होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑलराउंडर्स कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर को तेज गेंदबाज के रूप में मौका देने पर पर विचार कर सकता है.

कमिंस, एबॉट और हेजलवुड के चोटिल होने के कारण, अनकैप्ड तेज गेंदबाज ब्रेंडन डोगेट पर्थ में अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं, जिन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए दो बार पारी में 5 विकेट हासिल किए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Australia, England, Michael Vaughan, Australia Vs England Ashes 2025-26, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now