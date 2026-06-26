'विश्वास नहीं हुआ', जानें क्यों माइकल वॉन ने की वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की वकालत

इसमें दो राय नहीं कि ऑयरलैंड के खिलाफ (Ind vs Ire) के खिलाफ एक पहले से मुकाबले को लेकर जो हाइप बनी हुई थी, वह टॉस होने के कुछ देर बाद से एकदम से जमीं पर आ गई. करोड़ों फैंस वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को XI से बाहर बैठाने से मायूस हो गए. बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी टीवी स्विच ऑफ कर दिए, तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन X पोस्ट करने से खुद नहीं रोक सके कि उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ. वहीं, इंग्लैंड पूर्व कप्तान को फैंस का समर्थन भी मिला है, जो वैभव को खिलाने के मामले में वॉन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं
Can't believe India haven't picked Vaibhav Sooryavanshi .. the best T20 player at the moment in the World .. #India— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 26, 2026
वॉन ने X पर लिखा, 'भरोसा नहीं हुआ कि भारत ने वैभव सूर्यवंशी को XI में नहीं चुना. वह वर्तमान में टी20 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है.'
ऐसे प्रशंसक बड़ी संख्या में हैं, जो वॉन की बात का समर्थन कर रहे हैं
Why select him in the squad when you're not selecting him in the playing XI? @BCCI and @SonySportsNetwk used his popularity for views.— Mukesh Choudhary (@Mukesh_201994) June 26, 2026
इस फैन ने वैभव की बात में एक बॉलिंग वाली बात और जोड़ दी है. और यह बात बहुत हद तक सही है
One sided match, shitty decision of bowling first and no vaibhav sooryavanshi.— Mehul (@AdamGeo10234145) June 26, 2026
Nothing can convince me to watch this match.
एक नजरिया यह भी है
Ego of senior players surely deserved a chance when opponent is not that strong.— Shakil Aziz (@Shakil1967) June 26, 2026
यह फैन तो एकदम खुलकर गंभीर के समर्थन में आ गया
This is the first time I agree with you and also against Gambhir.— Satyam Kashyap (@SatyamK10170083) June 26, 2026
वॉन को जवाब देने वाले फैंस की भी कमी नहीं है
He'll definitely get a game and don't worry, he is going to entertain the English crowd in July.— Electro Titan (@Electro_Titan_) June 26, 2026
देखते हैं कि माइकल वॉन इस सवाल का जवाब कैसे देंगे?
And drop who?— Rahul Dravid (@vadapavspeaks) June 26, 2026
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