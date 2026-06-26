विज्ञापन
विशेष लिंक

'विश्वास नहीं हुआ', जानें क्यों माइकल वॉन ने की वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की वकालत

वैभव सूर्यवंशी को पहले मैच में न खिलाने पर सबसे पहले अगर किसी दिग्गज ने प्रतिक्रिया दी, वह इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन रहे

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
'विश्वास नहीं हुआ', जानें क्यों माइकल वॉन ने की वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की वकालत
बड़ी संख्या में फैंस वॉन का समर्थन कर रहे हैं
Source: Social media

इसमें दो राय नहीं कि ऑयरलैंड के खिलाफ (Ind vs Ire) के खिलाफ एक पहले से मुकाबले को लेकर जो हाइप बनी हुई थी, वह टॉस होने के कुछ देर बाद से एकदम से जमीं पर आ गई. करोड़ों फैंस वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को XI से बाहर बैठाने से मायूस हो गए. बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी टीवी स्विच ऑफ कर दिए, तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन  X पोस्ट करने से खुद नहीं रोक सके कि उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ.  वहीं, इंग्लैंड पूर्व कप्तान को फैंस का समर्थन भी मिला है, जो वैभव को खिलाने के मामले में वॉन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं 

वॉन ने X पर लिखा, 'भरोसा नहीं हुआ कि भारत ने वैभव सूर्यवंशी को XI में नहीं चुना. वह वर्तमान में टी20 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है.'

ऐसे प्रशंसक बड़ी संख्या में हैं, जो वॉन की बात का समर्थन कर रहे हैं

इस फैन ने वैभव की बात में एक बॉलिंग वाली बात और जोड़ दी है. और यह बात बहुत हद तक सही है

एक नजरिया यह भी है

यह फैन तो एकदम खुलकर गंभीर के समर्थन में आ गया

वॉन को जवाब देने वाले फैंस की भी कमी नहीं है

देखते हैं कि माइकल वॉन इस सवाल का जवाब कैसे देंगे?

 यह भी पढ़ें:  वैभव दुनियाभर के बच्चों के रोल मॉडल, भारतीय टीम में होना अविश्वसनीय, कप्तान लोर्कन टकर का बड़ा बयान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Michael Vaughan, India, Ireland, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com