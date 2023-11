"लालच है यह...", भारत-ऑस्ट्रेलिया World Cup फाइनल से पहले माइकल वॉन का माथा ठनका, उठाया बड़ा सवाल

AUS vs IND, World Cup 2023: Michael Vaughan हुए खफा

Michael Vaughan react on IND vs AUS T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल (World Cup Final IND vs AUS) 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाने वाला है. बता दें कि इस वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने कुल 9-9 मैच खेले हैं. यह पूरा वर्ल्ड कर सभी खिलाड़ियों के लिए थकाने वाला रहा है. वहीं, वर्ल्ड कप के बाद भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम एक दूसरे के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज (IND vs AUS भी खेलने वाली है. जिसका पहला मैच 23 नंवबर को खेला जाएगा. वर्ल्डकप के तुरंत बाद इस नए टी-20 सीरीज के शेड्यूल को देखकर पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) का माथा ठनक गया है. वॉन ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया और क्रिकेट बोर्ड के ऐसे फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वॉन ने अपने पोस्ट में लालची शब्द का भी प्रयोग किया है.