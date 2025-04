MI vs SRH: 'मैं एक दिन परफॉर्म करता हूं और...', सोशल मीडिया बुरी तरह इशान किशन बरसा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) ने अपना करीब आधा सफर तय कर लिया है. और इस स्टेज तक कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तो कुछ उम्मीद जगाकर फिस्स हो गए. और इन्हीं में से एक इस सीजन से सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से जुड़े विकेटकीपर इशान किशन (Ishan Kishan) भी एक हैं. शुरुआती मैच में शतक बनाने के बाद से उनके प्रदर्शन में गिरावट ही दर्ज हुई है. वीरवार को मुंबई इंडियंस (MI vs SRH) के खिलाफ उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन मात्र तीन गेंद खेलकर सिर्फ 2 ही रन बना सके. और जब प्रदर्शन ऐसा होगा, तो फिर आपको फैंस लपेटेंगे ही लपेटेंगे. और इशान के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. सबूत आपके सामने है. अब हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं ही है

यहां इज्जत बचानी भारी पड़ रही है, आप बदलने की बात कर रहे हैं

“2(3) 🥵”



Ishan kishan will take revenge from MI saar😭😭



pic.twitter.com/YHBU6Jwv5R — Rohan💫 (@rohann__45) April 17, 2025

हां, नीता अंबानी को यह कहने का पूरा हक है

MI management did very well to not retain Ishan Kishan 💯#MIvsSRH pic.twitter.com/yNLHP4LYuI — Sidharth Ka Fan (@SidharthkaFan) April 17, 2025

यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन फैंस तो भावुक होते हैं. कहां छोड़ने वाले हैं

बहुत ही खूबसूरत गेंद..और बहुत ही शानदार स्टंप भी

But Saaaaaar

Rohit Sharma used to create pressure on Ishan Kishan from other end Saaaaaaar pic.twitter.com/aDN9H8GlXu — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) April 17, 2025

देखिए...अब क्या कहें....लोग ऐसा भी कहेंगे