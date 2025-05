विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, रणवीर सिंह से लेकर विक्की कौशल तक ने यूं याद की शानदार पारी

क्रिकेट जगत के सबसे मशहूर नामों में से एक, क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है. विराट ने इंस्टाग्राम पर दुनिया के साथ यह खबर शेयर की और रणवीर सिंह, विक्की कौशल और सुनील शेट्टी जैसे बॉलीवुड सितारों ने उनकी शानदार पारी को याद किया और शुभकामनाएं दीं. सोमवार (12 मई) को क्रिकेट के दिग्गज ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा इमोशनल पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, "टेस्ट क्रिकेट में बैगी ब्लू पहने हुए मुझे 14 साल हो गए हैं. ईमानदारी से मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फॉर्मैट मुझे किस सफर पर ले जाएगा. इसने मुझे परखा, मुझे आकार दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा. सफेद कपड़ों में खेलना बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैंने इसमें अपना सबकुछ दिया है और इसने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया है जिसकी मैं उम्मीद कर सकता था. मैं कृतज्ञता से भरा दिल लेकर जा रहा हूं... #269, साइनिंग ऑफ. 🇮🇳❤️”

रणवीर, विक्की, सुनील ने दी बधाई

रणवीर सिंह ने विराट की पोस्ट पर कमेंट किया और कहा, "एक अरब में एक! 👑 अच्छा करो, किंग! ♥️🧿🙌🏽". विक्की कौशल ने विराट की पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया और लिखा, "आपने इसे अपने तरीके से किया और इस तरह और आपका तरीका हमेशा याद किया जाएगा. अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक टेस्ट करियर के लिए बधाई और यादों के लिए धन्यवाद चैंप! @viratkohli"

विक्की कौशल ने इंस्टा पर लिखा ये मैसेज

एक्टर सुनील शेट्टी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक इमोशनल नोट पोस्ट किया और लिखा, "आपने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला विराट...आपने इसे जिया. आपने इसका सम्मान किया, आग उगली, अपने दिल को अपनी आस्तीन पर पहना और अपने जुनून को कवच की तरह पहना. दहाड़. धैर्य। जुनून. दिल. धन्यवाद, चैंप. लाल गेंद आराम करती है, लेकिन आपकी विरासत आगे बढ़ती है."

You didn't just play Test cricket Virat…

You lived it. You Honoured it, breathed fire, wore your heart on your sleeve and your passion like armour.



The roar. The grit. The obsession. The Heart.

Take a bow, champ. The red-ball rests, but your legacy races on. @imVkohli pic.twitter.com/jXkL6o55e1