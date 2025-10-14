विज्ञापन
हेडन का 'खेला धरा रह गया,जन्मदिन पर गंभीर की कसम पठान के बीच में आ गई

India vs West Indies: मंगलवार का दिन भारतीय हेड कोच के लिए वेरी-वेरी स्पेशल बन गया. जीत भी मिली और 44वां जन्मदिन भी रहा. इसी मौके पर मैथ्यू हेडन ने बहुत ही खास प्लान बनाया था, लेकिन यह गौतम की कसम के कारण धरा का धरा बना रह गया

Gautam Gambhir's birthday: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) गदगद हैं. पिछले कुछ समय से उनके ग्रह बदल गए हैं. एशिया कप की खिताबी जीत  और अब विंडीज का 2-0 से सफाया. बीच-बीच में स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए भी दिख जाते हैं, तो साथियों के बीच भी ठहाकों की आवाज सुनाई पड़ रही है.  और मंगलवार को ये ठहाके ज्यादा ही सनाई पड़े क्योंकि दिन था गंभीर के बर्थडे का. भारतीय हेड कोच अब 44 साल के हो गए हैं. बहरहाल, गंभीर सीरीज जीत के बाद कमेंटेटर और कंगारू पूर्व दिग्गज मैथ्यू हेडेन और इरफान पठान के बीच ठहाकों का जमकर दौर चला, लेकिन हेडन ने कुछ और ही प्लान किया था. मगर उनकी दाल गली नहीं क्योंकि बीच में कसम आ गई

बार-बार ये दिन आए और दाल-चावल..वाह गौतम भाई!

भाई गंभीर की क्लास भी अलग ही है! सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में  पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और इरफान पठान सहित तमाम लोग उन्हें बधाई देने के लिए घेरे हुए हैं. बैकग्राउंड में गाना चल रहा है बार-बार ये दिन आए..बार बार ये दिन आए..लेकिन गंभीर हैं कि इस बड़े दिन दाल-चावल के साथ व्यस्त हैं! है न हैरानी की बात! और वीडियो में हैरानी भरी आवाजें भी आ रही हैं कि जन्मदिन पर दाल-चावल! लेकिन भाई साहब अपनी-अपनी पसंद है. कोई किस डिश के साथ खुश है, तो कोई किसी और के साथ. बर्थ-डे पर गंभीर तो अपने प्रिय दाल-चावल के साथ ही खुश हैं, लेकिन यहां हेडन की दाल नहीं गली, जिसे पकाने की प्लानिंग उन्होंने पठान के साथ मिलकर बहुत पहले ही कर ली थी.

हेडन की प्लानिंग पर फिर गया पानी

प्लान बहुत पहले ही हेडन ने बना  लिया था. और हिस्सा इरफान पठान भी थे. आधा काम हेडेन को करना था, तो आधा इरफान पठान को. जी हां केक काटने के समय यह हेडन का ही प्लान था कि वो पीछे से गंभीर के हाथ पकड़ेंगे और चेहरे पर केक पोतने की जिम्मेदारी पठान के कंधों पर थी. पूरा 'खेला' तैयार था. हेडन ने गंभीर की कमर पर अपने हाथों का घेरा कस दिया था, लेकिन जैसे ही पठान छक्का जड़ने वाले थे, तभी गंभीर ने कुछ ऐसा कह दिया कि पठान के हाथ जाम हो गए.

..गंभीर के बोल, पठान के हाथ हुए जाम!

गंभीर ने केक काटने की रस्म से पहले ही पठान को कसम दे दी- 'तू चेहरे पर केक लगाएगा नहीं, तेरे को भाई की कसम है.' पठान ने भी पुष्टि कर दी- 'यार कसम दे दी है, केक न लगाओ',  हेड कोच ने भाई को भाई की कसम दे दी, तो फिर भला इरफान के हाथ जाम न होते, तो क्या होते.  हेडेन का खेला धरा का धरा रह गया! बहरहाल, गौतम आप जन्मदिन पर आप दाल-चावल खाएं, या केक या कुछ और, यह पूरी तरह आपका निजी मसला है. बस आप टीम इंडिया को इसी तरह जीत  दिलाते रहे. जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई 


 

