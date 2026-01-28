'BCCI उन्हें हटा देगा', गौतम गंभीर की कुर्सी को खतरा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दी हेड कोच को चेतावनी

Manoj Tiwary on Gautam Gambhir: पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ मनोज तिवारी का मानना ​​है कि अगर T20 वर्ल्ड कप में टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और टीम अपने घरेलू मैदान पर खिताब नहीं जीत पाती है, तो बीसीसीआई हेड कोच गौतम गंभीर को हटाने का मुश्किल फैसला ले सकता है. गंभीर की कोचिंग में भारत ने T20 फॉर्मेट में एक भी बाइलेटरल सीरीज़ नहीं हारी है, लेकिन बाकी दो फॉर्मेट, टेस्ट और वनडे में टीम के गिरते प्रदर्शन को देखते हुए, गंभीर पर काफी दबाव होगा

तिवारी ने इनसाइडस्पोर्ट से बात करते हुए कहा, "अगर भारत टी- 20 वर्ल्ड कप नहीं जीतता है, तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को गौतम गंभीर के बारे में एक बड़ा और मुश्किल फैसला लेना चाहिए. बीसीसीआई सचिव पहले ही कह चुके हैं कि गंभीर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता, और उन्हें हटाने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप में, अगर नतीजा नहीं आता है तो BCCI उन्हें हटा देगा और एक बड़ा फैसला लेगा."

भारत ग्रुप A में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड और USA के साथ है. भारतीय टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में खे यूएसए के खिलाफ खेलेगी.

वीवीएस लक्ष्मण को बनना चाहिए भारत का अगला कोच

तिवारी का मानना ​​है कि अगर भविष्य में गंभीर को हटाया जाता है, तो BCCI को पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को हेड कोच बनने के लिए मनाने की कोशिश करनी चाहिए. गौरतलब है कि जब पूर्व कोच राहुल द्रविड़ उपलब्ध नहीं होते थे, तो लक्ष्मण सीनियर पुरुष टीम के साथ टूर पर जाते थे. तिवारी के अनुसार, लक्ष्मण गंभीर की जगह लेने के लिए एकदम सही उम्मीदवार हैं क्योंकि उनके पास दुनिया का सारा अनुभव है.