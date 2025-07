VIDEO: 'इनके साथ खड़ा हुआ वहीं मैं...', जसप्रीत बुमराह का प्रैक्टिस सेशन वीडियो हुआ वायरल

Jasprit Bumrah Fun With Lord Shardul Viral Video: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले वापसी कर चुके हैं. उन्होंने नेट्स में जमकर गेंदबाजी की और साथ ही गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के साथ कुछ मजेदार बातचीत भी की. शार्दुल ठाकुर अपने साथियों और प्रशंसकों के बीच "लॉर्ड ठाकुर" के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है और गेंद से साझेदारियां तोड़ी हैं. लॉर्ड्स में मैच गुरुवार से शुरू होगा. भारत ने अपने पिछले तीन दौरों में लॉर्ड्स में खेले गए दो मैचों में जीत हासिल की है. भारत ने 2014 में एमएस धोनी की कप्तानी में जीत हासिल की थी, जिसके बाद विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम ने 2021-22 की सीरीज में यादगार जीत हासिल की. ​​

एजबेस्टन में 336 रनों की ऐतिहासिक जीत के बाद सीरीज 1-1 से बराबर है और वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण उस मैच से बाहर रहने के बाद बुमराह की टीम में वापसी हुई है. ऐसे में मैच से पहले मनोबल निश्चित रूप से आसमान छू रहा होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक्स हैंडल पर एक वीडियो में, बुमराह नेट्स सत्र के दौरान पूरी ताकत से गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

The world's No.1 Test bowler is back at the @HomeOfCricket, and mind you, he knows his stats really well 😀#TeamIndia #ENGvIND | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/j7ToBp4bUW