CSK vs RCB: धोनी का डबल धमाल, लगातार छक्कों के साथ IPL इतिहास में ये कारनामा करने वाले CSK के पहले बल्लेबाज बने

MS Dhoni IPL Record CSK vs RCB IPL 2025: तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और यश दयाल की कसी हुई गेंदबाजी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुरुवार को चेपक स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर 50 रनों से जीत हासिल की. ​​दो मैचों में दो जीत के साथ, RCB अंक तालिका में शीर्ष पर है। यह 2008 के बाद से येलो आर्मी के घरेलू मैदान चेपक स्टेडियम में CSK के खिलाफ RCB की पहली जीत है. 7 विकेट पर 196 के रन तक पहुंचने के बाद, आरसीबी ने शुरुआती हमलें के साथ सीएसके (CSK) पर सही दबाव बनाया और पांच बार की विजेता टीम 8 विकेट पर 146 रन बनाकर ढह गई.

महेंद्र सिंह धोनी ने 43 साल की उम्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. उन्होंने IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी (Most Runs for CSK in IPL History) बनने का गौरव हासिल किया और साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए 250 छक्के पूरे कर लिए जिसमें चैंपियंस लीग T20 (CLT20) के छक्के भी शामिल हैं. RCB के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में धोनी ने 16 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली और इस दौरान 2 छक्के और 3 चौके लगाए. मगर धोनी की ये शानदार पारी भी चेन्नई को हार से बचा नहीं पाई और टीम 50 रनों से मुकाबला हार गई.

