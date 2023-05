'Give it? Take it..' बैंगलोर IPL Playoffs से हुआ बाहर, LSG का पोस्ट वायरल, ऐसा ट्वीट कर 'कोहली' पर कसा तंज?

बता दें कि जिस तरह से LSG ने ट्वीट किया है उस ट्वीट को कोहली के उन शब्दों से जोड़ा जा रहा है, जब विराट ने गंभीर के साथ हुई बहसबाजी के बाद आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में कही थी. लखनऊ के खिलाफ हुए मैच के बाद जब कोहली आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे तो वहां उन्होंने जोश भरे अंदाज में कहा था. 'if u can give it you gotta take it..'आप जैसा देंगे तो आपको इसे ऐसे ही लेना होगा' . कोहली द्वारा कही गई इन्हीं शब्दों को लेकर इस बार लखनऊ की ओर से ट्वीट किया गया जो काफी वायरल हो रहा है.

बता दें कि गुजरात के खिलाफ विराट कोहली ने आईपीएल करियर का सातवां शतक लगाया था. वहीं, किंग कोहली अब आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर विराट ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. गेल ने IPL करियर में 6 शतक लगाए थे. इसके अलावा कोहली आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैच में 2 शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने थे. दूसरी ओर गुजरात की ओर से शुभमन गिल ने भी 104 रन की नाबाद पारी खेली थी और अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी थी. गिल ने भी आईपीएल में लगातार 2 मैच में 2 शतक लगाने का कमाल कर दिखाया है.

