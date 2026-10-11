'सूर्यवंशी असाधारण टैलेंट हैं...' फर्ग्यूसन ने बताया क्यों वैभव का टीम इंडिया तक पहुंचना था तय

भारतीय टीम अक्टूबर के अंत में मल्टी फॉर्मेट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी. इस दौरे पर टीम इंडिया पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट खेलेगी. अगले साल होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए, यह सीरीज काफी अहम हो जाती है. वहीं इस सीरीज की शुरुआत से पहले न्यूजीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ लॉकी फर्ग्यूसन ने 15 साल के बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. फर्ग्यूसन वैभव को गेंदबाजी करने की चुनौती का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस युवा खिलाड़ी को भारतीय टीम में शामिल किया जाना कोई हैरानी की बात नहीं है.

सूर्यवंशी को 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है. फर्ग्यूसन ने रविवार को पत्रकारों से कहा,"मैंने आईपीएल में उनके खिलाफ खेला है. उनमें जबरदस्त टैलेंट है. वे कमाल के टैलेंटेड हैं. उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया जाना कोई हैरानी की बात नहीं है. मुझे लगता है कि उन्होंने आईपीएल में लगातार सीजन खेले हैं और शानदार प्रदर्शन किया है."

फर्ग्यूसन ने आगे कहा,"तो हां, मैं न्यूजीलैंड में मिलने वाली चुनौती का इंतजार कर रहा हूं. जाहिर है, मुझे लगता है कि यह उनका यहां पहला दौरा होगा. मुझे पक्का नहीं पता कि उन्होंने यहां पहले क्रिकेट खेला है या नहीं. लेकिन हां, यह एक शानदार सीरीज होने वाली है." टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को लेकर कीवी गेंदबाज ने कहा,"भारत एक जबरदस्त टीम है, यह हम जानते हैं. लेकिन न्यूजीलैंड में उनकी मेज़बानी करना वाकई शानदार होगा."

35 साल के फर्ग्यूसन लगभग एक दशक से आईपीएल का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने पांच टीमों का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें पूर्व चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस शामिल हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ और उनके खिलाफ खेलने के अनुभव ने उन्हें खेल के प्रति उनके नजरिए को समझने में मदद की है.

फर्ग्यूसन ने कहा,"आईपीएल में उनके (भारतीय खिलाड़ियों) ख़िलाफ़ और उनके साथ खेलना शानदार रहा है. इससे यह सीखने को मिला कि वे मैचों के लिए कैसे तैयारी करते हैं और भारत में क्रिकेट कैसे खेलते हैं, जो अच्छे या बुरे, दोनों तरह से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मेरे कई अच्छे दोस्त हैं." "मुझे पता है कि अर्शदीप न्यूज़ीलैंड में गेंदबाज़ी करने के लिए उत्साहित हैं, जहां गेंद थोड़ी ज्यादा स्विंग और बाउंस होती है."

फर्ग्यूसन तीन साल बाद न्यूजीलैंड की वनडे टीम में भी वापसी करने के लिए तैयार हैं. उन्हें भारत के खिलाफ चौथे और पांचवें मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है. इस फॉर्मेट में उन्होंने अपना आखिरी मैच मुंबई में भारत के खिलाफ़ 2023 वर्ल्ड कप का सेमीफ़ाइनल खेला था.

फर्ग्यूसन ने कहा,"हां, बिल्कुल. हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप पास होने की वजह से हम काफी ज्यादा वनडे क्रिकेट खेल रहे थे." "इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड कप तक हमारा फोकस टी20 पर था, इसलिए सीरीज के लिए एक रोमांचक टीम तैयार करना निश्चित रूप से अच्छी बात है. इससे पहले हमारी टी20 सीरीज़ है, लेकिन मैंने पिछले कुछ महीनों में अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत की है ताकि वनडे टीम के लिए अपनी स्किल्स फिर से दिखा सकूं."

टी20 क्रिकेट में बॉलिंग में आए बदलावों पर फर्ग्यूसन ने कहा कि इस फॉर्मेट ने सभी तरह के क्रिकेट पर असर डाला है और बॉलर्स को अपनी स्किल्स बेहतर करते रहने के लिए मजबूर किया है. फर्ग्यूसन ने कहा,"इसमें काफ़ी बदलाव आया है. टी20 गेम्स ने पूरे क्रिकेट को आगे बढ़ाया है, यहां तक कि टेस्ट क्रिकेट में भी, क्योंकि बैटर्स अब बहुत तेज़ी से बैटिंग करते हैं. लेकिन असल में इससे खेल और भी रोमांचक हो जाता है. हालाँकि, आपको अपनी स्किल्स बेहतर करनी होती हैं. मुझे नई चीजें सीखना और खुद को बेहतर बनाना पसंद है."

कीवी गेंदबाज ने आगे कहा,"मुझे युवा बॉलर्स से बात करना और यह देखना पसंद है कि वे कैसे खेलते हैं. साथ ही, जब मैं दुनिया भर में घूमता हूं, तो सीनियर बॉलर्स और लंबे समय से खेल रहे खिलाड़ियों से भी सीखने की कोशिश करता हूं. इसलिए मैं हमेशा अपने खेल को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता हूं. आप बस यही कर सकते हैं. और जब भी मौका मिले, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए."

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