Lionel Messi: जय शाह ने दिए मेसी को स्पेशल तोहफे, जीवन भर नहीं भूल पाएंगे दिग्गज फुटबॉलर

Messi in Delhi: शुक्रवार को कोलकाता में तीन दो दिन पहले शनिवार भारत दौरे का कड़वाहट भरे आगाज के बाद मेस्सी का तीन दिनी भारत दौरा मंगलवार को दिल्ली में खत्म हो गया. और वर्तमान में आईसीसी चेयरमैन ने मेस्सी को दो बड़े तोहफे देकर इस दौरे को हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बना दिया

Messi in Delhi:

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी 'जोओएटी इंडिया टूर' के आखिरी चरण में सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे, जहां आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने उन्हें  दो ऐसे यादगार तोहफे भेंट किए, जो  वह ताउम्र नहीं ही भूल पाएंगे. मेसी के साथ दिग्गज फुटबॉलर रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज भी मौजूद थे.  वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली के साथ इस इवेंट में शामिल हुईं. पूर्व भारतीय गोलकीपर अदिति चौहान ने तीनों मेहमानों को एक साइन की हुई टी-शर्ट गिफ्ट की. भारत और यूएसए के बीच मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले की टिकट भेंट की.

अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद भीड़ का शुक्रिया अदा करते हुए मेसी ने कहा,'इतने दिनों में भारत में आपने हमें जो प्यार दिया है, उसके लिए आपका शुक्रिया. यह हमारे लिए एक अनूठा अनुभव था. हालांकि, यह बहुत ज्यादा और बहुत कम समय के लिए था, लेकिन यह इतना प्यार पाकर अच्छा लगा, जिसके बारे में मुझे पहले से पता था. मगर इसे खुद महसूस करना अविश्वसनीय था.'

दिल्ली के फैंस हुए दीवाने

उन्होंने कहा, "इन दिनों आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया वह हैरान करने वाला था, एकदम पागलपन. इसलिए आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया. हम किसी दिन जरूर वापस आएंगे. शायद कोई मैच खेलने के लिए या किसी और मौके पर, लेकिन हम फिर से जरूर आएंगे. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया.'

अपने चहेते मेसी को देखने अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे फैंस बेहद उत्सुक नजर आए. एक महिला फैन ने आईएएनएस से कहा, "मैं अपनी उत्सुकता को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैं जोधपुर से इस इवेंट के लिए दिल्ली पहुंची थी। मैं मेसी की एक झलक पाने के लिए यहां आई हूं।" एक अन्य फैन ने कहा, "जब मेसी पिछली बार यहां आए थे, तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब आखिरकार मुझे उन्हें देखने का मौका मिला। मैं बहुत उत्साहित हूं."


रविवार को की थी सचिन सहित दिग्गजों से मुलाकात

मेसी के भारत दौरे की शुरुआत खराब रही थी, क्योंकि ऑर्गनाइजर साल्ट लेक स्टेडियम की भीड़ को संभाल नहीं कर पाए थे. इसके बाद मेसी तेलंगाना की राजधानी पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ मुलाकात की. अर्जेंटीना का यह स्टार फुटबॉलर उप्पल स्टेडियम पहुंचा, जहां उन्होंने वीआईपी बॉक्स के अंदर से दो क्लबों के बीच मुकाबले का लुत्फ उठाया. इसके बाद मेसी रविवार को मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के लीजेंड सचिन तेंदुलकर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी.

