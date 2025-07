Kusal Mendis: जो नहीं कर पाए विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ और जो रूट, वह कारनामा कुसल मेंडिस ने कर दिखाया

Kusal Mendis, Sri Lanka vs Bangladesh: श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का समापन सफलतापूर्वक हो चुका है. जहां मेजबान टीम श्रीलंका खिताब पर 2-1 से कब्जा जमाने में कामयाब रही. प्रतिष्ठित सीरीज का आखिरी मुकाबला आठ जुलाई 2025 को पल्लेकेले स्थित पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. यहां श्रीलंकाई टीम को 99 रनों से जीत मिली. मैच के हीरो तीसरे क्रम के विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस रहे. जिन्होंने 114 गेंदों में 108.77 की स्ट्राइक रेट से 124 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

30 वर्षीय मेंडिस ने मैच के दौरान एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह 2024 के बाद से वनडे में 1000 या 1000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने सर्वाधिक 1145 रन बनाए हैं. मेंडिस के बाद दूसरे स्थान पर कैरेबियन बल्लेबाज कीसी कार्टी का नाम आता है. जिन्होंने 992 रन ठोके हैं. इन दोनों स्टार खिलाड़ियों के बाद तीसरे स्थान पर मेंडिस के ही साथी बल्लेबाज चरित असलंका काबिज हैं. जिन्होंने 2024 के बाद से वनडे में 984 रन बनाए हैं.

