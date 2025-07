जसप्रीत बुमराह के साथ और उनके बिना कैसा है भारत की हार-जीत का रिकॉर्ड, आंकड़े देखकर उड़ जाएंगे होश

Team India Win or Loss Record With and Without Jasprit Bumrah: भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाना है. इस मुकाबले में बुमराह वापसी करेंगे, जिन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते एजबेस्टन में हुए सीरीज के दूसरे मैच से आराम दिया गया था. बुमराह की गैरमौजूदगी में, आकाश दीप की अगुवाई में भारतीय अटैक 20 विकेट लेने में सफल रहा. आकाश दीप ने जहां पहली पारी में चार विकेट लिए तो सिराज ने पहली पारी में छह विकेट झटके. इसके बाद आकाश दीप ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए.

भारत सीरीज का पहला मुकाबला 5 विकेट से हार गया था. लीड्स में हुए मुकाबले में बुमराह पहली पारी में 5 विकेट लेने में सफल हुए थे. अभी सीरीज 1-1 से बराबर है और लॉर्ड्स टेस्ट में बुमराह के प्लेइंग इलेवन में आने से भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लॉस बॉलर मौजूदा टीम में सबसे सीनियर गेंदबाज हैं. फैंस उम्मीद करेंगे कि बुमराह भारत को सीरीज में बढ़त दिलाए.

भारत के लिए 44 टेस्ट मैच खेल चुके बुमराह अभी तक 210 विकेट झटक चुके हैं. इस दौरान उनका औसत 19.60 और 2.77 इकॉनमी की है. बुमराह ने टेस्ट में 7 बार फोर विकेट हॉल लिया है जबकि 14 बार उन्होंने फाइव विकेट हॉल लिए हैं. बुमराह के यह आंकड़े इसलिए भी बेहतरीन है क्योंकि इस तेज गेंदबाज ने विदेशी धरती पर अधिक मैच खेले हैं.

बुमराह ने अपने डेब्यू के बाद से घर पर सिर्फ 12 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 47 विकेट झटके हैं. जबकि विदेशी धरती पर उन्होंने 33 मैचों में 163 विकेट झटके हैं. विदेशी सरजमीं पर बुमराह की इकॉनमी 2.75 की है, जबकि घर पर उनकी इकॉनमी 2.89 की है. घर के बाहर हुए टेस्ट में बुमराह 12 बार फाइव विकेट हॉल ले चुके हैं. विदेशी सरमजीं पर बुमराह के जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर ही भारत ने मुकाबले भी जीते हैं.

बुमराह के डेब्यू से पहले: विदेश में भारत का रिकॉर्ड

भारत ने 1932 में अपना पहला टेस्ट खेला था और उसके बाद से टीम इंडिया ने बुमराह के डेब्यू तक, विदेशी सरजमीं पर कुल 255 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 45 मैच में उसे जीत मिली है जबकि 107 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और 103 मैच ड्रा हुए हैं. इस दौरान भारत के हार जीत का अनुपात 0.420 का रहा.

बुमराह के डेब्यू के बाद: टीम इंडिया का रिकॉर्ड

05 जनवरी 2018 को केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था और उसके बाद से भारत ने अभी तक कुल 73 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस दौरान भारत ने 39 जीते हैं. जबकि 27 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. टीम इंडिया सात मैच ड्रा करने में सफल हुई है.

भारत ने इस दौरान विदेशी धरती पर 43 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया 17 मैच जीतने में सफल हुई हैं. जबकि 21 में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. भारत के पांच मैच ड्रा हुए हैं. भारत का जीत-हार का अनुपात 0.809 का रहा.

बुमराह के साथ भारत का रिकॉर्ड

अपने डेब्यू के बाद से बुमराह ने भारत के लिए 44 मैच खेले हैं. इस दौरान टीम को 20 में जीत मिली है जबकि 22 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. भारत के चार मैच इस दौरान ड्रा पर समाप्त हुए हैं.

अहम बात यह है कि बुमराह ने जो 44 मैच खेले हैं, उसमें से 34 मैच उन्होंने घर के बाहर खेले हैं, जिसमें 12 में भारत को जीत मिली है, जबकि 18 में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. जबकि 4 मैच ड्रा पर समाप्त हुए हैं. भारत का हार जीत का अनुपात 0.666 का है.

बुमराह के बिना भारत

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज के अधिकारिक प्रसारणकर्ता स्काई स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा शेयर किया है, जिसके अनुसार, बुमराह के डेब्यू के बाद से भारत ने बुमराह के बिना 27 मैच खेले हैं और इस दौरान उन्हें 19 में जीत मिली है जबकि 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. जबकि तीन मैच ड्रा पर समाप्त हुए हैं. भारत का जीत प्रतिशत इस दौरान 70 फीसदी का रहा.

यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका ने रच दिया इतिहास, 148 सालों के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाली तीसरी टीम

यह भी पढ़ें: "मैं उस जगह..." गुजरात के जूनागढ़ आना चाहते हैं पूर्व पाकिस्तानी कप्तान, जानें क्या है कारण