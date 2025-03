'जैसा बनना चाहता हूं...', अनिल कुंबले या मुरलीधरन नहीं, बल्कि इस गेंदबाज की तरह बनना चाहते हैं कुलदीप यादव

Kuldeep Yadav Big Statement: टीम इंडिया के 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. बेहद ही कम समय में उन्होंने उम्दा गेंदबाजी करते हुए खूब नाम कमाया है. यही वजह है कि उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है. यही नहीं कई युवा क्रिकेटर उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कुलदीप का भी कोई खिलाड़ी आदर्श है? अगर नहीं पता तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

देश के 30 वर्षीय स्टार स्पिनर ने अपने दिल की बात साझा करते हुए उस खिलाड़ी का नाम बताया है. जिसके जैसा वह बनाना चाहते हैं. यह कोई और नहीं बल्कि दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न हैं. खेल पत्रकार मुफद्दल वोहरा ने स्टार स्पोर्ट्स के हवाले से बताया है कि कुलदीप यादव का कहना है, 'मैं शेन वॉर्न जैसा बनना चाहता हूं.'

Kuldeep Yadav said, "I want to be like Shane Warne". (Star Sports). pic.twitter.com/gEM0Ykp6kl