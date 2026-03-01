Kuldeep Yadav Reception: सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर गौतम गंभीर तक...कुलदीप यादव के रिसेप्शन में पहुंची ये हस्तियां, देखें तस्वीरें

Kuldeep Yadav Reception: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लखनऊ में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे, जहां उन्होंने नवविवाहित जोड़े को अपना आशीर्वाद दिया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर रिसेप्शन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,"आज (मंगलवार) लखनऊ में भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव के शुभ विवाह उपरांत आयोजित प्रीतिभोज समारोह में सम्मिलित होकर नव दंपति को आशीर्वाद प्रदान किया."

Lucknow: UP CM Yogi Adityanath attends wedding reception of Team India's World Cup-winning spinner Kuldeep Yadav and Vanshika ❤️ pic.twitter.com/f9XyXASUNv — Manish Pangotra🇮🇳 (@ManishPangotra5) March 17, 2026

कुलदीप यादव ने 14 मार्च को बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ उत्तराखंड के मसूरी में शादी रचाई थी.

कुलदीप यादव की शादी के रिसेप्शन में हेड कोच गौतम गंभीर, साथी खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, शिखर धवन और रवींद्र जडेजा पहुंचे.

😍❤️ Coach, mentor… and family vibes!



Gautam Gambhir congratulating Kuldeep Yadav and his wife Vanshika at their wedding reception — pure warmth and blessings. 🥹✨



Beyond cricket… these bonds hit different. 💙#GautamGambhir #KuldeepYadav pic.twitter.com/QOUKoR1DQO — ND Sport (@SportsByND) March 17, 2026

इस ग्रैंड रिसेप्शन में 900 से ज्यादा मेहमानों को न्योता दिया गया है. वीवीआईपी मेहमानों के लिए होटल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

अखिलेश यादव की उन हस्तियों में शामिल रहे जो चाइनामैन गेंदबाज के रिशेप्शन में पहुंचे.

कानपुर के रहने वाले इस जोड़े ने 4 जून 2025 को लखनऊ में सगाई की थी, जिसमें करीबी लोग शामिल हुए थे. दोनों की शादी नवंबर 2025 में तय हुई थी, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के चलते इसे टाल दिया गया था. वंशिका कुलदीप यादव की बचपन की दोस्त हैं, जिन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कानपुर से की है, जिसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चली गईं.

कुलदीप यादव हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप के विजेता बने हैं. उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एकमात्र मैच में उतारा गया था, जिसमें चाइनामैन गेंदबाज ने 3 ओवर गेंदबाजी करते हुए 14 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. कुलदीप यादव ने साल 2017 में भारत की ओर से डेब्यू किया था. वह अब तक 17 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें 22.42 की औसत के साथ 76 विकेट हासिल किए. इसके अलावा, 120 वनडे मुकाबलों में 194 विकेट निकाले। कुलदीप ने भारत की तरफ से 54 टी20 मैच खेले, जिसमें 95 विकेट हासिल किए.

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