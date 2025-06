Kuldeep Yadav Engagement: इंग्लैंड दौरे पर जाने से पहले कुलदीप यादन ने बचपन की दोस्त से की सगाई, देखें तस्वीरें

Kuldeep Yadav Engagement: भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने लखनऊ में एक समारोह के दौरान अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई कर ली है. इस चाइनामैन गेंदबाज की सगाई समारोह में कई स्टार क्रिकेटर्स शामिल हुए. यह समारोह काफी प्राइवेट रखा गया था. बता दें, कुलदीप यादव हाल ही में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेले थे, जहां उन्होंने 14 मुकाबलों में 15 विकेट झटके. हालांकि, दिल्ली लीग के नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई और पांचवें स्थान पर रहीं.

भारत के लिए 13 टेस्ट खेलने वाले कुलदीप यादव की दुल्हनिया वंशिका, कानपुर के श्याम नगर की रहने वाली हैं और वह एलआईसी में कार्यरत हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो वंशिका और कुलदीप बचपन के दोस्त हैं और इस समारोह में रिंकू सिंह समेत कई भारतीय स्टार शामिल रहे.

Kuldeep Yadav gets engaged to his childhood friend Vanshika. (Abhishek Tripathi).



