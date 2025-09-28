IND vs PAK Final: कुलदीप यादव ने मचाया धमाल, लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ एशिया कप इतिहास में कर दिया बड़ा कारनामा

Kuldeep Yadav Record Most Wicket in Asia Cup; IND vs PAK: दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान की अर्धशतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया है. भारत के लिए कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी की. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने को मजबूर पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने तेज और मजबूत शुरुआत दी थी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की. साहिबजादा फरहान 38 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए. भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था. फखर जमान 35 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए.

इन दोनों के अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिका. दोनों के आउट होते ही जैसे विकेटों की झड़ी लग गई. पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई.

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में नया इतिहास रच दिया. इस मुकाबले में उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज लसिथ मलिंगा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. कुलदीप अब एशिया कप (वनडे और टी20 दोनों प्रारूप) में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. मैच से पहले उनके नाम 31 विकेट थे. पाकिस्तान की पारी में सलमान अली आगा को आउट करते ही उन्होंने मलिंगा के 32 विकेट के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया.

एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज (वनडे + टी20)

1. कुलदीप यादव – 18 मैच, 36 विकेट

2. लसिथ मलिंगा – 15 मैच, 33 विकेट

3. मुथैया मुरलीधरन – 24 मैच, 30 विकेट

4. रवींद्र जडेजा – 26 मैच, 29 विकेट

5. शाकिब अल हसन – 25 मैच, 28 विकेट