दो बार का वर्ल्ड चैंपियन भारत 2026 में नहीं जीत सकेगा ट्रॉफी, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का दावा हुआ वायरल

Krishnamachari Srikkanth Angry on India Asia Cup 2025 Squad: यूपी टी-20 लीग में रिंकू सिंह के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद क बार फिर पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कृष्णमाचारी श्रीकांत का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने टीम इंडिया के चयन को लेकर सवाल खड़े कर दिये. उन्होंने ना सिर्फ टीम इंडिया के चयन को लेकर सवाल खड़े किए बल्कि 2026 टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी कर डाली.

नींद उड़ानेवाला दावा

भारत के पहले वर्ल्ड कप विजेता टीम के धमाकेदार ओपनर के श्रीकांत ने अपने बेटे के साथ यूट्यूब चैनल पर एक धमाकेदार दावा किया जिससे टीम इंडिया और उनके फ़ैंस की नींद उड़ सकती है. पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और वर्ल्ड चैंपियन कृष्णमाचारी श्रीकांत एशिया कप के लिए चुनी गई मौजूदा टीम इंडिया के रंग-रूप से नाराज़ नज़र आ रहे हैं. उन्होंने 2026 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कामयाबी को लेकर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है.

एशिया कप के चयन को लेकर खफा

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने यूट्यूब चैनल ‘चिकी चिका' पर अपने बेटे और पूर्व क्रिकेटर अनिरुद्ध श्रीकांत से बात करते हुए एशिया कप की टीम इंडिया को लेकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और, इसी को आधार बनाकर उन्होंने 2026 टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर भी भविष्यवाणी कर डाली.

हालांकि एशिया कप में टीम इंडिया की कामयाबी को लेकर उन्होंने फिर भी सवाल नहीं उठाए. बल्कि, उनका मानना है कि टीम इंडिया एशिया कप में जीत भी जाती है तो 5 महीने बाद ही भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी.

ऐसे होती है वर्ल्ड कप की तैयारी?

अगले साल 2026 के वर्ल्ड कप को लेकर चिका ने कड़े सवाल उठाए हैं. श्रीकांत ने कहा, “शायद इस टीम के साथ हम एशिया कप जीत भी जाएं. लेकिन इस टीम के साथ हम वर्ल्ड कप 2026 नहीं जीत सकते. क्या 6 महीने बाद होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए यही हमारी तैयारी है?”

अक्षर पटेल के रोल और कई खिलाड़ियों के चयन पर सवाल

एशिया कप के टीम चयन को लेकर जो बात श्रीकांत को ख़ासतौर पर खटकी है वो ये है कि एशिया कप टी-20 में सूर्यकुमार यादव को कप्तान और शुभमन गिल को अक्षर पटेल की जगह उपकप्तान बनाया गया है. गिल ने आखिरी टी-20 मैच करीब साल भर पहले 2024 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेला था.

एशिया कप के चयन के बाद ही श्रीकांत ने सवाल खड़े किये थे. उन्होंने बयान दिया था, “टीम चयन को लेकर हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं. मैं नहीं जानता कैसे रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हर्षित राणा ने टीम में जगह बनाई है. IPL चयन का आधार होता है, लेकिन लगता है चयनकर्ताओं ने उससे पहले के प्रदर्शन को आधार बना दिया है.”

वैसे कृष्णमाचारी श्रीकांत की भविष्यवाणी को रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी अच्छी तरह से गलत साबित कर सकते हैं. रिंकू सिंह एक फाइटर खिलाड़ी हैं. फिलहाल वो यूपी टी-20 लीग में शतक और अर्द्धशतकीय पारियां खेलकर धमाका कर रहे हैं और एसिया कप की अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं.