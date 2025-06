IND vs ENG : केएल राहुल ने रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय, एक साथ 4 महान दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ मचाई खलबली

KL Rahul record : लीड्स टेस्ट मैच में भारत की दूसरी पारी के दौरान केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की और शतक जमाने में सफल रहे. राहुल ने 137 रन की पारी खेली जिसके दम पर भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 364 रन बना पाने में सफल रही. जिसके कारण इंग्लैंड को 371 रनों का टारगेट मिला. बता दें कि राहुल का टेस्ट में यह नौवां शतक था. अपनी शतकीय पारी के दौरान राहुल ने इतिहास रच दिया. इंग्लैंड में केएल राहुल के नाम अबतक कुल तीन टेस्ट शतक दर्ज हो चुके हैं तो वहीं यह इंग्लैंड में किसी भी भारतीय ओपनर की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने का महारिकॉर्ड है. ऐसा कर राहुल ने सुनील गावस्कर, विजय मर्चेंट, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. ये सभी बल्लेबाज ने बतौर ओपनर इंग्लैंड में दो-दो शतक लगाने में सफलता हासिल की थी.

इसके अलावा राहुल का सेना देशों में बतौर ओपनर यह पांचवा शतक है, वो भारत की ओऱ से सेना देशों में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज है. उनसे आगे सुनील गावस्कर हैं.

SENA देशों में बतौर ओपनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक (Most Test Centuries for India as Opener in SENA)

8 - सुनील गावस्कर

5 - केएल राहुल*

3 - वीनू मांकड़

3 - रवि शास्त्री

3 - वीरेंद्र सहवाग

वहीं, केएल राहुल SENA देशों में सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले एशियाई ओपनर के तौर पर राहुल दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज सईद अनवर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. अनवर ने सेना देशों में बतौर ओपनर टेस्ट में कुल 4 शतक लगाए थे.

SENA देशों में सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले एशियाई ओपनर

8 बार - सुनील गावस्कर

5 बार - केएल राहुल*

4 बार - सईद अनवर

बता दें कि सेना देशों में सबसे ज्यादा शतक लागने का रिकॉर्ड भारत की ओऱ से सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने 17 शतक (SENA) देशों में ठोके हैं. वहीं, अब राहुल इस मामले में भारत के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं.

SENA देशों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक (Most Test 100s for India in SENA)

17 - सचिन तेंदुलकर

12-विराट कोहली

10- राहुल द्रविड़

8- सुनील गावस्कर

6 - केएल राहुल*

6 - ऋषभ पंत*

6-अजहरुद्दीन

मैच के बात करें तो भारत की दूसरी पारी में केएल राहुल के अलावा ऋषभ पंत ने कमाल की बल्लेबाजी की और अपने टेस्ट करियर का आठवां शतक ठोका, पंत ने 118 रन की पारी खेली, राहुल और पंत ने मिलकर 195 रन की बेहतरीन साझेदारी की जिसने भारत को 364 रन पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. बता दें कि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 21 रन बना लिए थे. इंग्लैंड अभी भी 350 रन भारत से पीछे है.