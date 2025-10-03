IND vs WI: केएल राहुल ने दोहराया इतिहास, कपिल देव के इस अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी कर मचाई खलबली

KL Rahul record, IND vs WI 1st Test : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट में पहले दिन की समाप्ति पर भारतीय टीम ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी. भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं. केएल राहुल और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हैं. भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने एक बार फिर मजबूत शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की. जायसवाल 54 गेंद पर 36 रन बनाकर जायडेन सील्स का शिकार बने. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हो गए.

केएल राहुल ने एक बार फिर संयम से भरपूर 53 रन की पारी खेली है, वह क्रीज पर मौजूद हैं. 114 गेंद की अपनी पारी में वह 6 चौके लगा चुके हैं.उनके साथ शुभमन गिल 18 रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों के बीच 31 रन की साझेदारी हुई है.

अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान केएल राहुल ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. केएल राहुल टेस्ट में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले पांचवें भारतीय ओपनर बन गए हैं. केएल राहुल का यह 26 50+ स्कोर है. वहीं, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की ओर से 50+ स्कोर बनाने वाले ओपनर सुनील गावस्कर हैं. गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर में 75 बार 50+ स्कोर करने का कमाल किया है. वहीं, सहवाग ने 51 बार ऐसा कारनाा अपने टेस्ट करियर में करने में सफल रहे हैं.

टेस्ट में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय ओपनर

75 - सुनील गावस्कर (203 पारी)

51 - वीरेंद्र सहवाग (168 पारी)

31 - गौतम गंभीर (101 पारी)

27 - मुरली विजय (100 पारी)

26* - केएल राहुल (94 पारी)

इसके साथ-साथ केएल राहुल WTC में भारतीय ओपनर बल्लेबाज़ों की ओर से सर्वाधिक 50+ स्कोर करने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. राहुल ने अबतक 11 बार WTC 50+ स्कोर करने में सफलता हासिल कर ली है.

WTC में भारतीय ओपनर बल्लेबाज़ों की ओर से सर्वाधिक 50+ स्कोर

18 - यशस्वी जायसवाल (47 पारी)

17 - रोहित शर्मा (66 पारी)

11* - केएल राहुल (44 पारी)

8 - मयंक अग्रवाल (31 पारी)

6 - शुभमन गिल (29 पारी)

1 - चेतेश्वर पुजारा (3 पारी)

1 - पृथ्वी शॉ (6 पारी)

केएल राहुल ने कपिल देव के अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी की

आखिरी बार अहमदाबाद में किसी टेस्ट मैच की दूसरी पारी में नाबाद अर्धशतक 4 मार्च, 1987 को बना था. कपिल देव उस समय मैदान पर उतरे थे जब भारत पहली पारी में पाकिस्तान के 395 रनों का पीछा करते हुए 246/6 पर था. कपिल ने नाबाद 50 रनों की पारी खेलकर भारत को 323 रनों तक पहुंचाया और मैच ड्रॉ रहा था.