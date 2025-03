KKR vs RCB: कप्तान रहाणे ने सभी टीमों को भेज दिया तूफानी मैसेज, स्टाइल से हैरान सोशल मीडिया झूम उठा

Ajinkya Rahane's blast: वास्तव में किसी ने नहीं सोचा था कि वेटरन अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ऐसे टूटकर पहले ही मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों पर बरसेंगे. लेकिन अपने 37वें साल में चल रहे रहाणे ने पहले ही मैच में आलोचक हरभजन सहित टूर्नामेंट में खेल रही तमाम टीमों को बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि उनके खिलाफ अभी से तैयारी कर लें. और उनका बल्ला ऐसे ही तूफानी अंदाज में बाकी मैचों में बोलेगा, जैसे बेंगलुरु (KKR vs RCB) के खिलाफ पहले ही मैच में बोला. रहाणे ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की उन्होंने 25 गेंदों पर अर्द्धशतक जड़ डाला. आखिर में केकेआर कप्तान 36 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हुए.

डिकॉक पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए थे. कुछ देर रहाणे शांत रहे.तीसरे ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट पर 9 रन था. लेकिन अनुभवहीन कप्तान रजत पाटीदार ने चौथा ओवर युवा रसिक सलाम को थमाकर बड़ी गलती कर डाली. रहाणे ने 2 छक्के जड़कर 16 रन बटोरकर सुर लगा दिया. और यह पावर-प्ले के आखिरी छठे ओवर तक जारी रहा. लेफ्टी यश दयाल ने 20 रन दिए, तो स्कोर 1 विकेट पर 60 पहुंच गया. रहाणे एक छोर पर 16 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों से 39 रन बनाकर नाबाद थे, तो सोशल मीडिया सहित तमाम फैंस दांत तले उंगली दबाए सोच रहे थे कि रहाणे को आखिर यह हो क्या गया.

रहाणे ने एक के बाद एक झमाझम शॉट लगाए, तो सोशल मीडिया हैरान रन गया

सिर्फ 25 गेंदों पर अर्द्धशतक, यह अजिंक्य रहाणे ही हैं न !

इसमें दो राय नहीं जब रहाणे आरसीबी के बॉलरों को कूट रहे थे, तो भाव तो कुछ ऐसे ही फैंस के मन में चल रहे थे

It seems #AjinkyaRahane is not smashing the ball but his trollers. What a power coming out from his bat. #IPL2025 #KKRvsRCB