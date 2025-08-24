विज्ञापन
कीरोन पोलार्ड ने रच दिया इतिहास, लुईस का रिकॉर्ड तोड़ CPL में यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

Kieron Pollard, Caribbean Premier League 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने कीरोन पोलार्ड.

Kieron Pollard
  • कीरोन पोलार्ड कैरेबियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.
  • पोलार्ड ने सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ छह छक्के लगाकर इविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ा है.
  • उन्होंने 128 मैचों में 117 पारियों में कुल 203 छक्के लगाए हैं, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ है.
Kieron Pollard, Caribbean Premier League 2025: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व विध्वंसक कप्तान कीरोन पोलार्ड ने इतिहास रच दिया है. वह कैरेबियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. पोलार्ड से पहले यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड उनके ही हमवतन क्रिकेटर इविन लुईस के नाम दर्ज था. जिन्होंने 109 मैच की 106 पारियों में 200 छक्के लगाए हैं. मगर सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में छह छक्के जड़ते हुए पोलार्ड ने लुईस को पीछे छोड़ दिया है. 2013 से खबर लिखे जाने तक 38 वर्षीय दिग्गज ने 128 मैच खेलते हुए 117 पारियों में 203 छक्के उड़ाए हैं.

सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ खूब चला पोलार्ड का बल्ला

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का 10वां मुकाबला 23 अगस्त को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया किंग्स के बीच ग्रोस आइलेट में खेला गया. जहां ट्रिनबागो की टीम 18 रन से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो कीरोन पोलार्ड रहे. जिन्होंने बल्लेबाज के दौरान महज 29 गेंदों में 224.13 की स्ट्राइक रेट से 65 रनों की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से चार चौके और छह बेहतरीन छक्के निकले. इस उम्दा पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को 18 रन से मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो ग्रोस आइलेट में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाने में कामयाब हुई थी. कीरोन पोलार्ड (65) सर्वोच्च स्कोरर रहे. उनके अलावा कॉलिन मुनरो ने 30 गेंद में 43, जबकि निकोलस पूरन ने 30 गेंदों में 34 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सेंट लूसिया किंग्स की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 165 रन तक ही पहुंच पाई. पारी का आगाज करते हुए जॉनसन चार्ल्स ने 37 गेंद में 47 रनों की सधी पारी खेली. हालांकि, वह भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

