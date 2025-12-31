विज्ञापन
NDTV EXCLUSIVE:‘रोमांटिक रिश्ते जैसी कोई बात नहीं', खुशी मुखर्जी ने सूर्यकुमार यादव को लेकर दी सफ़ाई

Khushee Mukharjee Exclusive on Suryakumar Yadav: खुशी का पिछला बयान भी तब सामने आया जब सूर्यकुमार यादव मंगलवार को अपनी पत्नी देविशा के साथ तिरुपति में श्री वेंकेटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए गए हुए थे. SKY ने अबतक इसपर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

  • एक्टर खुशी मुखर्जी ने सूर्यकुमार यादव को लेकर अपने बयान की मीडिया में हुई गलतफहमी पर सफाई दी है
  • खुशी मुखर्जी ने स्पष्ट किया कि सूर्यकुमार के साथ उनका कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था और बातचीत दोस्ती तक सीमित थी
  • खुशी ने बताया कि इंस्टाग्राम को हैक किया गया था और उनके बयान को बिना संदर्भ के बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया
Khushee Mukharjee NDTV  Exclusive on Suryakumar Yadav: बॉलीवुड और टीवी एक्टर खुशी मुखर्जी ने आख़िरकार NDTV से EXCLUSIVE बात करते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर दिये गये बयान पर सफ़ाई दी है. उन्होंने कहा, “क्या एक फ़्रेंड की तरह हम बात नहीं कर सकते?” खुशी मुखर्जी का ताज़ा बयान भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उनके फ़ैन्स और भारतीय क्रिकेट के सभी फ़ैन्स के लिए बड़े राहत की बात है.  एक दिन पहले खुशी मुखर्जी के सामने आये एक बयान ने क्रिकेट की दुनिया में बवाल ला दिया. डेढ़ महीने के अंदर शुरू होनेवाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ टीम इंडिया का एलान कर दिया गया है. इसी दौरान खुशी के बयान के जो मतलब निकाले जा रहे थे वो क्रिकेट की सेहत के लिए ठीक नहीं था. इस तरह के विवाद की ख़बरें टीम के सेहत के लिए नुकसानदेहक हो सकती थीं. 

तिरुपति पूजा करने गए थे सूर्यकुमार
साल 2025 में हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप का ख़िताब ज़रूर जीता, लेकिन पिछले कई मैचों में उनके बल्ले का नहीं बोलना फ़िक्र की वजह बनी रही. उसके ऊपर से बॉलीवुड और टीवी एक्टर खुशी मुखर्जी के सूर्यकुमार यादव को लेकर एक बयान ने तहलका मचा दिया.  खुशी का पिछला बयान भी तब सामने आया जब सूर्यकुमार यादव मंगलवार को अपनी पत्नी देविशा के साथ तिरुपति में श्री वेंकेटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए गए हुए थे. SKY ने अबतक इसपर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

खुशी की सफ़ाई
NDTV से टेलिफ़ोन पर दिये गये इंटरव्यू में खुशी ने साफ़ कर दिया कि सूर्यकुमार यादव के साथ उनके ‘रोमांटिक रिश्ते' जैसी कोई बात नहीं थी. उन्होंने कहा है कि उनके बयान को ग़लत समझा गया और उसे बिना संदर्भ के ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना दिया गया. उन्होंने ये भी कहा कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक किया गया है.  खुशी ने बताया कि पहले सूर्यकुमार यादव से उनकी बातचीत एक दोस्त की तरह होती थी. अब नहीं होती है. उन्होंने कहा कि इस विवाद के बाद भी उनकी सूर्यकुमार यादव से कोई बात नहीं हुई है. उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया और कप्तान सूर्यकुमार यादव को शुभकामनाएं भी दीं. 

खुशी ने कहा कि एक दोस्त की तरह सूर्यकुमार ने उनसे एक मैच की हार के बाद उनसे बात की थी. खुशी ने इसपर दुख जताया कि उनकी बातों को मीडिया ने बढ़ा-चढ़कर पेश किया और विवाद खड़ा कर दिया गया. 

पहले किस बयान पर हुआ बवाल
खुशी ने हाल ही में एक इवेंट में एक सवाल का जवाब देते हुए धमाका कर दिया था. खुशी ने कहा था, "मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती. मेरे पीछे काफी क्रिकेटर पड़े हैं. सूर्यकुमार मुझे काफी मैसेज करते थे. अब हम ज्यादा बात नहीं करते. मैं उनसे अपना नाम जोड़ना भी नहीं चाहती. मुझे मेरे से जुड़े किसी लिंकअप्स की खबरें पसंद नहीं हैं." खुशी मुखर्जी टेलीविज़न शो MTV Splitsvilla, कहत हनुमान जय श्रीराम, बालवीर रिटर्न्स और MTV लव स्कूल के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है. पिछले बयान में उन्होंने ये भी था कहा कि वो किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहतीं.

