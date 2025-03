CSK vs RCB: विराट कोहली और खलील अहमद के बीच हुई तीखी नोकझोंक, VIDEO हुआ वायरल

khaleel Ahmed and virat kohli Engage In An Intense: आईपीएल 2025 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया. जहां आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और सीएसके के तेज गेंदबाज खलील अहमद आमने सामने आ गए. इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. जिसमें देखा जा सकता है कि कोहली और खलील एक दूसरे को बीच मैदान में घूरते हुए नजर आ रहे हैं.

हैरान कर देने वाली यह घटना सीएसके की गेंदबाजी के दौरान तीसरे ओवर में देखने को मिला. खलील अहमद गेंदबाजी कर रहे थे. वहीं आरसीबी की तरफ से विराट कोहली मोर्चे पर थे. 27 वर्षीय गेंदबाज ने कोहली के सामने कुछ अच्छी गेंदे डाली. जिसके बाद विराट कोहली को परेशानी में देखा गया. मैच के दौरान खलील ने ऑफ स्टंप के बाहर एक कोण बनाते हुए शॉर्ट बॉल फेंकी. यहां कोहली ने पुल करने का प्रयास किया. मगर अतिरिक्त उछाल की वजह से वह चूक गए.

