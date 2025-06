IND vs ENG: इंग्लैंड की रिकॉर्डतोड़ जीत और भारत की हार को देख केविन पीटरसन का माथा ठनका, पूछे तीखे सवाल

Kevin Pietersen reaction viral: लीड्स टेस्ट मैच में भारत को इंग्लैंड ने 5 विकेट से हरा दिया. भारत ने इंग्लैंड को 371 रनों का टारगेट दिया था जिसे इंग्लिश टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया. भारत की हार और इंग्लैंड की रिकॉर्डतोड़ जीत को देखकर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन ने पोस्ट शेयर कर अपनी राय दी है. पीटरसन ने दो सवाल फैन्स के सामने दागे हैं. पीटरसन ने अपने पोस्ट में लिखा,"अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें, लेकिन मैं सोचता रहा हूं कि टेस्ट मैचों में ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करना दो चीजों से पैदा होता है.

1. ऐसे बहुत से महान गेंदबाज नहीं हैं जो 4/5वें दिन अपनी टीमों के लिए काम पूरा कर सकें. वैश्विक स्तर पर मुट्ठी भर को छोड़कर.

2. टी20 क्रिकेट ने बल्लेबाजों से सारा डर निकाल दिया है और वास्तव में अधिकांश गेंदबाजों के लिए बहुत ही नकारात्मक मानसिकता पैदा कर दी है क्योंकि साल के अधिकांश समय वे हर जगह धराशायी होते रहते हैं. क्या आपके विचार हैं? केविन पीटरसन के इस पोस्ट पर फैन्स के खूब सारे कमेंट आ रहे हैं.

