'भारत को हमेशा आलोचना झेलनी पड़ती है', 123 साल बाद एशेज टेस्ट में हुआ कुछ ऐसा, केविन पीटरसन का बड़ा बयान

Kevin Pietersen on Melbourne Pitch AUS vs ENG Ashes 2025: मेलबर्न में चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन 123 साल में पहली बार ऐसा हुआ जिसमें 20 विकेट गिरे. ऑस्ट्रेलिया 152 रन पर ऑल आउट हो गई, फिर भी शुक्रवार को चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड पर पहली पारी में 42 रन की बढ़त हासिल कर ली, जो एक शानदार दिन था. पहले दिन गिरे 20 विकेट भी बॉक्सिंग डे टेस्ट का एक रिकॉर्ड था, जिसने 1998 के एशेज मैच के 18 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. टेस्ट का ऑल-टाइम रिकॉर्ड लॉर्ड्स में 1888 के एशेज टेस्ट में 27 विकेट का है. शुक्रवार 1902 के बाद पहली बार था जब डाउन अंडर में इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के एक दिन के खेल में कम से कम 20 विकेट गिरे.

इंग्लैंड के महान खिलाड़ी केविन पीटरसन ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर सवाल उठाया और भारत का उदाहरण भी दिया. उन्होंने X पर लिखा, "जब किसी टेस्ट के पहले दिन विकेट धड़ाधड़ गिरते हैं तो भारत को हमेशा आलोचना झेलनी पड़ती है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया को भी वैसी ही जांच का सामना करना पड़ेगा! जो सही है, वह सही है!"

India ALWAYS gets hammered when wickets fall like crazy on day 1 of a Test and so I hope that Australia gets the same scrutiny!

Fair is fair! — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) December 26, 2025

दिन का खेल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट के एक दिन के लिए दुनिया के रिकॉर्ड दर्शकों के सामने हुआ. 94,199 की उपस्थिति ने MCG में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 2015 विश्व कप फाइनल के 93,013 के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया.

स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में 4-0 पर था, कुल मिलाकर 46 रन की बढ़त के साथ, स्टंप्स से पहले एक नर्वस ओवर खेलना पड़ा. इंग्लैंड पहले तीन टेस्ट हार गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 11 दिनों के खेल में एशेज को बरकरार रखा. जोश टंग ने करियर का सर्वश्रेष्ठ 5-45 का प्रदर्शन किया, जब इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया. जवाब में, इंग्लैंड ने 29.5 ओवर में 110 रन बनाए, जिसमें माइकल नेसर ने 4-45 विकेट लिए. अपने आठवें टेस्ट में टंग ने शुरुआती तीन विकेट लिए, जिससे लंच तक ऑस्ट्रेलिया 72-4 पर लड़खड़ा गया.

ट्रैविस हेड (12) और जेक वेदरल्ड (10) सस्ते में आउट हो गए, जिससे 10वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया 31-2 पर पहुंच गया. पिच पर साइडवे मूवमेंट का फायदा उठाते हुए, टंग ने मार्नस लाबुशेन (6) को चकमा दिया, जिन्होंने 34-3 पर पहली स्लिप में कैच दे दिया. एक अहम ब्रेकथ्रू में, कप्तान स्टीव स्मिथ 51 के टोटल पर टंग की गेंद पर ड्राइव करने की कोशिश में अपना मिडिल स्टंप गंवा बैठे.

स्मिथ के बारे में टंग ने कहा, "वह एक शानदार खिलाड़ी है. मैं उन्हें देखकर बड़ा हुआ हूँ." "उन्हें आउट करना बहुत खास एहसास है. यह टेस्ट मैच क्रिकेट का एक शानदार दिन रहा है." ऑस्ट्रेलिया ने अनुभवी उस्मान ख्वाजा के ज़रिए पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 39 साल के ख्वाजा 89-5 के स्कोर पर गस एटकिंसन की गेंद पर 29 रन बनाकर कैच आउट हो गए. दो रन बाद एलेक्स कैरी लेग गली में कैच आउट हो गए.

नेसर (35) और कैमरन ग्रीन (17) ने 52 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन ग्रीन हिचकिचाए और 143-7 के स्कोर पर रन आउट हो गए. टी ब्रेक पर नेसर और स्कॉट बोलैंड (0) को अपने 12वें ओवर की पहली दो गेंदों पर आउट करने के बाद टंग का मैदान पर तालियों से स्वागत किया गया, जिससे पहले तीन टेस्ट हारने के बाद इंग्लैंड का हौसला बढ़ा. इंग्लैंड 4.2 ओवर में 8-3 पर था, क्योंकि ज़ैक क्रॉली (5), जैकब बेथेल (2) और बेन डकेट (2) सभी पारी की शुरुआत में ही आउट हो गए.

जब आठवें ओवर के आखिर में जो रूट नेसर की गेंद पर 16-4 के स्कोर पर डक पर कैच आउट हुए, तो हैरी ब्रूक ने मिशेल स्टार्क की अगली गेंद पर चार्ज किया और उसे मिड-ऑफ के ऊपर से छह रन के लिए मारा. ब्रूक ने बहादुरी से 34 गेंदों में 41 रन बनाए, जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल थे, और स्टोक्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 50 रन जोड़े.

बोलैंड (3-30) ने लगातार तीन ओवरों में ब्रूक, जेमी स्मिथ (2) और विल जैक्स (5) को आउट किया, जिससे इंग्लैंड 77-7 पर सिमट गया. नेसर ने अगले ओवर में एक अहम झटका दिया जब कप्तान बेन स्टोक्स (16) स्लिप में कैच आउट हो गए. इंग्लैंड की पारी खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास स्टंप्स से पहले एक ओवर खेलने का समय था.