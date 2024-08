WI vs SA: केशव महाराज ने किया करिश्मा, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास

Keshav Maharaj record vs West Indies: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका स्पिनर केशव महाराज ने इतिहास रच दिया है. केशव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की पहली पारी के दौरान तीन विकेट अपने नाम किए. ऐसा करते ही साउथ अफ्रीका क्रिकेट के 'महाराज' के नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया. दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट में केशव साउथ अफ्रीका के लिए 250 से ज्यादा विकेट हासिल करने वाले केवल दूसरे स्पिनर बन गए हैं. उनसे पहले साउथ अफ्रीका के लिए ऐसा कारनामा सिर्फ इमरान ताहिर ने बतौर स्पिनर किया है. इमरान ने साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 291 विकेट हासिल किए हैं.

वहीं, अब केशव महाराज भी इंटरनेशनल क्रिकेट में 250 विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इसके अलावा केशव साउथ अफ्रीका की ओर से 250 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले 11वे ंगेंदबाज बन गए हैं

साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट शॉम पॉलक ने लिए हैं. पॉलक ने 823 विकेट अपने नाम किए हैं. दूसरे नंबर पर डेल स्टेन हैं . स्टेन ने 697 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की है. वहीं, पहले टेस्ट मैच की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 357 रन बनाए जिसमें सबसे ज्यादा रन तेम्बा बवुमा ने बनाए. कप्तान तेम्बा बवुमा ने 86 रन की पारी खेली तो वहीं, टोनी डी ज़ोरज़ी ने 145 गेंद पर 78 रन की पारी खेलने में सफल रहे.

