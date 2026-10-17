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Kavya Anirudh Love Story: 'जेलर' के इवेंट पर थे अनिरुद्ध, काव्या की ठहर गई नजरें, दिलचस्प है लव स्टोरी

साउथ इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर जल्द ही सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी और इंडियन प्रीमियर लीग टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन से शादी करने जा रहे हैं.

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Kavya Anirudh Love Story: 'जेलर' के इवेंट पर थे अनिरुद्ध, काव्या की ठहर गई नजरें, दिलचस्प है लव स्टोरी
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की लव स्टोरी
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साउथ इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर की जिंदगी में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है. सन टीवी और आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक कलानिधि मारन की बेटी काव्या मारन के साथ उनकी शादी ग्रीस में होगी. सालों तक एक-दूसरे का साथ निभाने के बाद अब दोनों अपने रिश्ते को नया नाम देने जा रहे हैं. अनिरुद्ध और काव्या की कहानी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं लगती.

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Photo Credit: X (formerly Twitter)

दोनों एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं. काव्या के पिता द्वारा प्रोड्यूस की गई रजनीकांत की कई फिल्मों में अनिरुद्ध ने म्यूजिक दिया है. इसी दौरान दोनों की नजदीकियां भी बढ़ीं. साल 2023 में फिल्म 'जेलर' के एक इवेंट के दौरान एक खूबसूरत पल देखने को मिला था.

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स्टेज पर अनिरुद्ध अपने गानों से माहौल बना रहे थे, जबकि सामने बैठीं काव्या उन्हीं के सॉन्ग गुनगुनाती नजर आई थीं. उस पल ने फैंस के बीच दोनों के रिश्ते को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी थी. इसके बाद 2024 में दोनों के डेटिंग की खबरें सामने आने लगीं.

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कुछ समय बाद शादी की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ा, हालांकि तब अनिरुद्ध ने इन खबरों को खारिज कर दिया था, लेकिन 2026 में जब दोनों एक बार फिर साथ नजर आए, तो उनके रिश्ते की चर्चा फिर सुर्खियों में आ गई. धीरे-धीरे ये अटकलें अब शादी की खबर में बदल चुकी हैं.

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इस शादी की खबर की पुष्टि खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी कार्यालय ने की है. रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में होने वाला है.  हालांकि, अनिरुद्ध और काव्या की तरफ से अभी तक शादी की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

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